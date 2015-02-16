شركة إتقان تعلن رعايتها الذهبية لمنتدى مستقبل العقار بالمملكة تتويجاً لدورها في نشر الوعي والثقافة العقارية

ينطلق برعاية وزير البلدية والإسكان ومشاركة دولية

أعلنت شركة إتقان العقارية لمنتدى مستقبل العقار الذي ينعقد خلال الفترة من 23 إلى 24 فبراير في فندق فورسيزون بالرياض، بمشاركات واسعة ولافتة من مكونات القطاع الحكومي والخاص ذوي العلاقة بالاستثمار العقاري في وقت التنمية من جميع مناطق المملكة العربية السعودية، في إطار الحرص على المساهمة في نشر الوعي والثقافة العقارية، والترحيب المستمر بكل الخطوات المعززة لسوق عقاري مزدهر.



وفي التفاصيل، يقام منتدى مستقبل العقار تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أ. ماجد بن عبدالله الحقيل، ومشاركة نخبة من المتحدثين من أصحاب المعالي والسعادة وخبراء قطاع الاستثمار العقاري وغيرهم من داخل وخارج المملكة العربية السعودية.



يشار إلى أن منتدى مستقبل العقار يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني، حيث يسعــى المنـتــدى لأن يكــون تجمــعاً فكرياً علمياً وإستراتيجياً ومنصة عالمية لمناقشة واقع ومستقبل القطاع العقاري بأسلوب عملي مميز، وفق منهجية مختلفة، وطــرح أفضــل التجــارب الدولـيــة من أجل المساهمة في رفع وتعـزيـز مستقبل القطاع العقاري.



ويسـهــم المنـتــدى في تمكين أقطـاب صنـاع العقـار محليـاً ودولياً من اللقاء والتواصل تحــت ســقف واحــد وتبــادل التجــارب، والمعلومــات، ومناقشــة التحديــات، والممارســات لتطويـر القطـاع العقــاري، كما يعد المنتدى داعماً مهماً لمنظومة الأفكار الاقتصادية بشكل عام، والقطاع العقاري بشكل خاص باعتباره محركاً رئيسياً لتحقيق التنمية وجذب الاستثمار.



جدير بالذكر أن المنتدى يمثل فرصة نادرة لمناقشة حاضر ومستقبل القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، وتشريعاته وتنظيماته، ومدى أثرها على هذا القطاع، الذي يصنف ضمن طليعة القطاعات الاقتصادية ويعول عليه كثيراً في المستقبل.