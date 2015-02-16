النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شركة إتقان تعلن رعايتها الذهبية لمنتدى مستقبل العقار بالمملكة تتويجاً لدورها في نشر الوعي والثقافة العقارية

ينطلق برعاية وزير البلدية والإسكان ومشاركة دولية

أعلنت شركة إتقان العقارية لمنتدى مستقبل العقار الذي ينعقد خلال الفترة من 23 إلى 24 فبراير في فندق فورسيزون بالرياض، بمشاركات واسعة ولافتة من مكونات القطاع الحكومي والخاص ذوي العلاقة بالاستثمار العقاري في وقت التنمية من جميع مناطق المملكة العربية السعودية، في إطار الحرص على المساهمة في نشر الوعي والثقافة العقارية، والترحيب المستمر بكل الخطوات المعززة لسوق عقاري مزدهر.

وفي التفاصيل، يقام منتدى مستقبل العقار تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أ. ماجد بن عبدالله الحقيل، ومشاركة نخبة من المتحدثين من أصحاب المعالي والسعادة وخبراء قطاع الاستثمار العقاري وغيرهم من داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن منتدى مستقبل العقار يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني، حيث يسعــى المنـتــدى لأن يكــون تجمــعاً فكرياً علمياً وإستراتيجياً ومنصة عالمية لمناقشة واقع ومستقبل القطاع العقاري بأسلوب عملي مميز، وفق منهجية مختلفة، وطــرح أفضــل التجــارب الدولـيــة من أجل المساهمة في رفع وتعـزيـز مستقبل القطاع العقاري.

ويسـهــم المنـتــدى في تمكين أقطـاب صنـاع العقـار محليـاً ودولياً من اللقاء والتواصل تحــت ســقف واحــد وتبــادل التجــارب، والمعلومــات، ومناقشــة التحديــات، والممارســات لتطويـر القطـاع العقــاري، كما يعد المنتدى داعماً مهماً لمنظومة الأفكار الاقتصادية بشكل عام، والقطاع العقاري بشكل خاص باعتباره محركاً رئيسياً لتحقيق التنمية وجذب الاستثمار.

جدير بالذكر أن المنتدى يمثل فرصة نادرة لمناقشة حاضر ومستقبل القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، وتشريعاته وتنظيماته، ومدى أثرها على هذا القطاع، الذي يصنف ضمن طليعة القطاعات الاقتصادية ويعول عليه كثيراً في المستقبل.

شركة إتقان العقارية منتدى مستقبل العقار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شركة إتقان تعلن رعايتها الذهبية لمنتدى مستقبل العقار بالمملكة تتويجاً لدورها في نشر الوعي والثقافة العقارية
سبق

أعلنت شركة إتقان العقارية لمنتدى مستقبل العقار الذي ينعقد خلال الفترة من 23 إلى 24 فبراير في فندق فورسيزون بالرياض، بمشاركات واسعة ولافتة من مكونات القطاع الحكومي والخاص ذوي العلاقة بالاستثمار العقاري في وقت التنمية من جميع مناطق المملكة العربية السعودية، في إطار الحرص على المساهمة في نشر الوعي والثقافة العقارية، والترحيب المستمر بكل الخطوات المعززة لسوق عقاري مزدهر.

وفي التفاصيل، يقام منتدى مستقبل العقار تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أ. ماجد بن عبدالله الحقيل، ومشاركة نخبة من المتحدثين من أصحاب المعالي والسعادة وخبراء قطاع الاستثمار العقاري وغيرهم من داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن منتدى مستقبل العقار يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني، حيث يسعــى المنـتــدى لأن يكــون تجمــعاً فكرياً علمياً وإستراتيجياً ومنصة عالمية لمناقشة واقع ومستقبل القطاع العقاري بأسلوب عملي مميز، وفق منهجية مختلفة، وطــرح أفضــل التجــارب الدولـيــة من أجل المساهمة في رفع وتعـزيـز مستقبل القطاع العقاري.

ويسـهــم المنـتــدى في تمكين أقطـاب صنـاع العقـار محليـاً ودولياً من اللقاء والتواصل تحــت ســقف واحــد وتبــادل التجــارب، والمعلومــات، ومناقشــة التحديــات، والممارســات لتطويـر القطـاع العقــاري، كما يعد المنتدى داعماً مهماً لمنظومة الأفكار الاقتصادية بشكل عام، والقطاع العقاري بشكل خاص باعتباره محركاً رئيسياً لتحقيق التنمية وجذب الاستثمار.

جدير بالذكر أن المنتدى يمثل فرصة نادرة لمناقشة حاضر ومستقبل القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، وتشريعاته وتنظيماته، ومدى أثرها على هذا القطاع، الذي يصنف ضمن طليعة القطاعات الاقتصادية ويعول عليه كثيراً في المستقبل.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
07:49 PM
اخر تعديل
16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
08:54 PM

شركة إتقان تعلن رعايتها الذهبية لمنتدى مستقبل العقار بالمملكة تتويجاً لدورها في نشر الوعي والثقافة العقارية

ينطلق برعاية وزير البلدية والإسكان ومشاركة دولية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
272

أعلنت شركة إتقان العقارية لمنتدى مستقبل العقار الذي ينعقد خلال الفترة من 23 إلى 24 فبراير في فندق فورسيزون بالرياض، بمشاركات واسعة ولافتة من مكونات القطاع الحكومي والخاص ذوي العلاقة بالاستثمار العقاري في وقت التنمية من جميع مناطق المملكة العربية السعودية، في إطار الحرص على المساهمة في نشر الوعي والثقافة العقارية، والترحيب المستمر بكل الخطوات المعززة لسوق عقاري مزدهر.

وفي التفاصيل، يقام منتدى مستقبل العقار تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أ. ماجد بن عبدالله الحقيل، ومشاركة نخبة من المتحدثين من أصحاب المعالي والسعادة وخبراء قطاع الاستثمار العقاري وغيرهم من داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن منتدى مستقبل العقار يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني، حيث يسعــى المنـتــدى لأن يكــون تجمــعاً فكرياً علمياً وإستراتيجياً ومنصة عالمية لمناقشة واقع ومستقبل القطاع العقاري بأسلوب عملي مميز، وفق منهجية مختلفة، وطــرح أفضــل التجــارب الدولـيــة من أجل المساهمة في رفع وتعـزيـز مستقبل القطاع العقاري.

ويسـهــم المنـتــدى في تمكين أقطـاب صنـاع العقـار محليـاً ودولياً من اللقاء والتواصل تحــت ســقف واحــد وتبــادل التجــارب، والمعلومــات، ومناقشــة التحديــات، والممارســات لتطويـر القطـاع العقــاري، كما يعد المنتدى داعماً مهماً لمنظومة الأفكار الاقتصادية بشكل عام، والقطاع العقاري بشكل خاص باعتباره محركاً رئيسياً لتحقيق التنمية وجذب الاستثمار.

جدير بالذكر أن المنتدى يمثل فرصة نادرة لمناقشة حاضر ومستقبل القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، وتشريعاته وتنظيماته، ومدى أثرها على هذا القطاع، الذي يصنف ضمن طليعة القطاعات الاقتصادية ويعول عليه كثيراً في المستقبل.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,050
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,511
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,174
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,135

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة