أمير عسير يوجِّه الشرطة بالقبض على شاب علَّق على مباراة بين ناديَيْن رياضيَّيْن

أمر بإحالته للنيابة بعد تعليقه الذي احتوى على كلمات مثيرة للعصبية والقبلية

وجَّه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، شرطة المنطقة بالقبض على شاب؛ علّق على مباراة بين ناديَيْن رياضيَّيْن بكلمات تثير العصبية والقبلية، وأمر بإحالته للنيابة العامة.

وتفصيلاً، أصدرت إمارة منطقة عسير بيانًا، قالت فيه: "إنه وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ، فقد وجَّه الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، شرطة المنطقة باتخاذ الإجراءات النظامية في حق شاب؛ علّق على مباراة بين ناديَيْن رياضيَّيْن من المنطقة، بما فيه إثارة للعصبية القبلية، وإحالته إلى النيابة العامة خلال 24 ساعة".

وذكر بيان الإمارة أن ذلك الفعل المشين لا يتلاءم مع الهوية الرياضية في وطننا، التي بنيت على أساس متين من الأخلاق، بهدف دعم الجانب التربوي المؤثر في الأجيال لدفع عجلة البناء المجتمعي، في إطار متماسك من الترابط والتآخي بين أفراد المجتمع، كما لا يتلاءم مع الجهود المبذولة من هيئة تطوير عسير في دعم المناشط الاجتماعية والأندية الرياضية بما يحقق الدعم التنموي في المنطقة، من خلال مبادئ مجتمعية تدعو إلى الترابط ونبذ الخلاف وإصلاح القلوب، والذي تعده هيئة تطوير عسير الوافد الأساس لإصلاح الدروب وتوسيع التنمية وإرساء بيئة استثمارية مستقرة في المنطقة.