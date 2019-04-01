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الشباب يخسر خدمات حارسه فاروق بن مصطفى للإصابة

كشف نادي الشباب تعرض حارس الفريق الكروي الأول التونسي فاروق بن مصطفى لتمزق في الرباط الجانبي وغيابه عن الملاعب لكن دون الإعلان عن مدة غيابه وفترة العلاج.

وذكر النادي ذلك عبر تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها : أثبتت الفحوص الطبية تعرض الحارس التونسي فاروق بن مصطفى لتمزق في الرباط الجانبي من الدرجة الثانية.

ويعد ابن مصطفى الحارس الأقل استقبالاً للأهداف في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعدما خاض 25 جولة تلقى خلالها 17 هدفًا.

وكانت إدارة النادي قد نجحت في شهر ديسمبر الماضي في تمديد عقد الحارس التونسي لمدة موسم آخر على أن ينتهي في صيف عام 2020م .


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يخسر خدمات حارسه فاروق بن مصطفى للإصابة
سبق

كشف نادي الشباب تعرض حارس الفريق الكروي الأول التونسي فاروق بن مصطفى لتمزق في الرباط الجانبي وغيابه عن الملاعب لكن دون الإعلان عن مدة غيابه وفترة العلاج.

وذكر النادي ذلك عبر تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها : أثبتت الفحوص الطبية تعرض الحارس التونسي فاروق بن مصطفى لتمزق في الرباط الجانبي من الدرجة الثانية.

ويعد ابن مصطفى الحارس الأقل استقبالاً للأهداف في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعدما خاض 25 جولة تلقى خلالها 17 هدفًا.

وكانت إدارة النادي قد نجحت في شهر ديسمبر الماضي في تمديد عقد الحارس التونسي لمدة موسم آخر على أن ينتهي في صيف عام 2020م .


01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
12:14 AM

الشباب يخسر خدمات حارسه فاروق بن مصطفى للإصابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف نادي الشباب تعرض حارس الفريق الكروي الأول التونسي فاروق بن مصطفى لتمزق في الرباط الجانبي وغيابه عن الملاعب لكن دون الإعلان عن مدة غيابه وفترة العلاج.

وذكر النادي ذلك عبر تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها : أثبتت الفحوص الطبية تعرض الحارس التونسي فاروق بن مصطفى لتمزق في الرباط الجانبي من الدرجة الثانية.

ويعد ابن مصطفى الحارس الأقل استقبالاً للأهداف في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعدما خاض 25 جولة تلقى خلالها 17 هدفًا.

وكانت إدارة النادي قد نجحت في شهر ديسمبر الماضي في تمديد عقد الحارس التونسي لمدة موسم آخر على أن ينتهي في صيف عام 2020م .


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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,930
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,188
29 مليار ..

29 مليار ..

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17,059
31.1 مليار ..

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