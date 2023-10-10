عملية نوعية ونادرة لاستبدال مفصل عظمة الزند لمريض بمستشفى النماص

بعد أن تعرّض لحادث سقوط

نجح فريق طبي في مستشفى النماص، بقيادة استشاري جراحة العظام الترميمية والمفاصل الصناعية الدكتور ماجد الشهري، في إجراء عملية نوعية ونادرة لاستبدال مفصل عظمة الزند بمرفق مريض في الثلاثين من العمر، تعرّض لحادث سقوط، نتج منه كسر مفتت، وخلع بعظمة المرفق.

وبيّنت "صحة عسير" أن العملية تكللت - ولله الحمد – بالنجاح. وشارك في العملية اختصاصي العظام الدكتور عبدالله معداوي، والدكتور هيثم أمين، والطبيب المقيم الدكتور محمد عنتار، واختصاصية التخدير الدكتورة لينا، وفني التخدير بدر علي الشهري.

جدير بالذكر أنه قد تم التعاقد مع الدكتور ماجد الشهري عبر برنامج (رحال) الأطباء الزائرين؛ وذلك لدعم مستشفيات المنطقة، وتوزيع الخدمات.