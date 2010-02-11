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رغم اختيار البرلمان لـ"باشاغا" .. الأمم المتحدة تدعم بقاء "الدبيبة" رئيسًا لوزراء ليبيا

البلاد مرشحة للدخول في انقسام جديد

أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم (الخميس) أن المنظمة الدولية تعلن استمرار دعمها لرئيس الحكومة الليبية المقال من قِبل البرلمان عبد الحميد الدبيبة، كرئيس للوزراء في البلاد، وفقًا لما أوردت "فرانس 24".

واختار البرلمان الليبي في وقت سابق اليوم فتحي باشاغا رئيسًا للوزراء خلفًا لـ"الدبيبة"، ما يتوقع معه دخول ليبيا إلى مرحلة جديدة من الانقسام السياسي بين القوى المختلفة التي تتصدر المشهد.

ليبيا

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رغم اختيار البرلمان لـ"باشاغا" .. الأمم المتحدة تدعم بقاء "الدبيبة" رئيسًا لوزراء ليبيا
سبق

أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم (الخميس) أن المنظمة الدولية تعلن استمرار دعمها لرئيس الحكومة الليبية المقال من قِبل البرلمان عبد الحميد الدبيبة، كرئيس للوزراء في البلاد، وفقًا لما أوردت "فرانس 24".

واختار البرلمان الليبي في وقت سابق اليوم فتحي باشاغا رئيسًا للوزراء خلفًا لـ"الدبيبة"، ما يتوقع معه دخول ليبيا إلى مرحلة جديدة من الانقسام السياسي بين القوى المختلفة التي تتصدر المشهد.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
09:47 PM

رغم اختيار البرلمان لـ"باشاغا" .. الأمم المتحدة تدعم بقاء "الدبيبة" رئيسًا لوزراء ليبيا

البلاد مرشحة للدخول في انقسام جديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم (الخميس) أن المنظمة الدولية تعلن استمرار دعمها لرئيس الحكومة الليبية المقال من قِبل البرلمان عبد الحميد الدبيبة، كرئيس للوزراء في البلاد، وفقًا لما أوردت "فرانس 24".

واختار البرلمان الليبي في وقت سابق اليوم فتحي باشاغا رئيسًا للوزراء خلفًا لـ"الدبيبة"، ما يتوقع معه دخول ليبيا إلى مرحلة جديدة من الانقسام السياسي بين القوى المختلفة التي تتصدر المشهد.

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