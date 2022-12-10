ثاني المبادرات بعد "كسوة الشتاء".. الهلال الأحمر يطلق "عيادة" بالشمالية

استمراراً لاحتفالهم باليوم العالمي للتطوع وبهدف زيارة المرضى وتقديم الهدايا

استمراراً لاحتفالهم باليوم العالمي للتطوع لهذا العام ٢٠١٧م، أطلق فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية، ثاني مبادراته التطوعية الخمسة والتي تسعى إدارة الفرع إلى تحقيقها خلال العام ٢٠١٨م وهي "عيادة"؛ حيث تهدف لزيارة المرضى والمصابين وتقديم الهدايا وباقات الورود لهم بشكل دوري وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي.

وأفاد المتحدث الرسمي بفرع الهيئة بمنطقة الحدود الشمالية، مساعد غالي العنزي، أن فريق التطوع من متطوعين وموظفين بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الحدود الشمالية انطلاقاً من رسالتهم الإنسانية السامية قاموا، مساء أمس الخميس، بزيارة المرضى والمصابين، ورسم الابتسامة على محياهم بتقديم الهدايا وباقات الورود لهم بعدد من المستشفيات بالمنطقة؛ ومنها مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد في عرعر، ومستشفى طريف العام، ومستشفى شعبة نصاب.

كما استمرت فِرَق التطوع بتوزيع الحقائب الشتوية التي تحتوي على عدد من الملابس الشتوية المتنوعة على عمال النظافة والفئات المحتاجة ضِمن مبادرتهم الأولى "كسوة الشتاء".

وأطلق فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية أولى مبادراته التطوعية الخمسة، الأربعاء الماضي، والتي تسعى إدارة الفرع إلى تحقيقها خلال العام ٢٠١٨م، وهي "كسوة الشتاء" وهدفها توزيع الحقائب الشتوية على المحتاجين بالتعاون مع الشركات ورجال الأعمال.