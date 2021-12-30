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فرضية لنقل مُصاب بجلطة قلبية تقيس مدى الاستعداد السريع للمُسعفين بالطائف

سبقها التنسيق مع المستشفى لتجهيز معمل القسطرة

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي، بالتعاون مع الشئون الصحية بمحافظة الطائف، فرضية لنقل مريض مصاب بجلطة في القلب مباشرةً إلى قسم قسطرة القلب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.

بدأت الفرضية بتلقي غرفة العمليات في "صحة الطائف" بلاغاً من الهلال الأحمر بوجود حالة لمريض مصاب بجلطة في القلب، وتم تمرير البلاغ إلى الطبيب المناوب بالقسم، وبعد الاطلاع على تقرير الحالة ونتائج الفحوصات المرسلة للطبيب بواسطة التواصل الرقمي بين الجهتين، تم قبول الحالة، وتوجيه الفرقة إلى مركز القلب، وعند وصول الحالة تم استلامها من الفريق الطبي مباشرةً، وتم عمل لها الإجراء الطبي المناسب.

تأتي الفرضية لقياس مدى الاستعداد والاستجابة لاستقبال مثل تلك الحالات والتعامل معها مباشرةً؛ مما يسهم في سرعة التعامل معها وتقليل المضاعفات التي تحدث نتيجة الجلطات القلبية.

من جهةٍ أخرى، بينت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة الطائف أن تلك الفرضية تعتبر بداية للتفعيل الحقيقي بمحافظة الطائف، والذي سيعمل عليه من لحظة وصول الفرقة الإسعافية وعمل التخطيط القلبي للمريض، والتي سيتبين من خلالها الحاجة لعمل القسطرة القلبية أو خلافه، وإرسال نموذج التخطيط عبر التواصل الرقمي المفعل بين الجهتين للمستشفى قبل وصول الفرقة، ليتم الاستعداد في معمل القسطرة القلبية لاستقبال الحالة الإسعافية بشكلٍ مباشر، ودون المرور بقسم الطوارئ.

في حين أشادت "صحة الطائف" بتلك النقلة، حيث تعتبر العملية إحدى الجهود المبذولة من قبل الجهتين لتقديم خدمة إسعافية طبية متكاملة بشكلٍ أسرع بما يسهم في المسارعة على الحفاظ على صحة المريض.

الهلال الأحمر هيئة الهلال الأحمر السعودي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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فرضية لنقل مُصاب بجلطة قلبية تقيس مدى الاستعداد السريع للمُسعفين بالطائف
سبق

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي، بالتعاون مع الشئون الصحية بمحافظة الطائف، فرضية لنقل مريض مصاب بجلطة في القلب مباشرةً إلى قسم قسطرة القلب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.

بدأت الفرضية بتلقي غرفة العمليات في "صحة الطائف" بلاغاً من الهلال الأحمر بوجود حالة لمريض مصاب بجلطة في القلب، وتم تمرير البلاغ إلى الطبيب المناوب بالقسم، وبعد الاطلاع على تقرير الحالة ونتائج الفحوصات المرسلة للطبيب بواسطة التواصل الرقمي بين الجهتين، تم قبول الحالة، وتوجيه الفرقة إلى مركز القلب، وعند وصول الحالة تم استلامها من الفريق الطبي مباشرةً، وتم عمل لها الإجراء الطبي المناسب.

تأتي الفرضية لقياس مدى الاستعداد والاستجابة لاستقبال مثل تلك الحالات والتعامل معها مباشرةً؛ مما يسهم في سرعة التعامل معها وتقليل المضاعفات التي تحدث نتيجة الجلطات القلبية.

من جهةٍ أخرى، بينت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة الطائف أن تلك الفرضية تعتبر بداية للتفعيل الحقيقي بمحافظة الطائف، والذي سيعمل عليه من لحظة وصول الفرقة الإسعافية وعمل التخطيط القلبي للمريض، والتي سيتبين من خلالها الحاجة لعمل القسطرة القلبية أو خلافه، وإرسال نموذج التخطيط عبر التواصل الرقمي المفعل بين الجهتين للمستشفى قبل وصول الفرقة، ليتم الاستعداد في معمل القسطرة القلبية لاستقبال الحالة الإسعافية بشكلٍ مباشر، ودون المرور بقسم الطوارئ.

في حين أشادت "صحة الطائف" بتلك النقلة، حيث تعتبر العملية إحدى الجهود المبذولة من قبل الجهتين لتقديم خدمة إسعافية طبية متكاملة بشكلٍ أسرع بما يسهم في المسارعة على الحفاظ على صحة المريض.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
11:40 PM

فرضية لنقل مُصاب بجلطة قلبية تقيس مدى الاستعداد السريع للمُسعفين بالطائف

سبقها التنسيق مع المستشفى لتجهيز معمل القسطرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي، بالتعاون مع الشئون الصحية بمحافظة الطائف، فرضية لنقل مريض مصاب بجلطة في القلب مباشرةً إلى قسم قسطرة القلب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.

بدأت الفرضية بتلقي غرفة العمليات في "صحة الطائف" بلاغاً من الهلال الأحمر بوجود حالة لمريض مصاب بجلطة في القلب، وتم تمرير البلاغ إلى الطبيب المناوب بالقسم، وبعد الاطلاع على تقرير الحالة ونتائج الفحوصات المرسلة للطبيب بواسطة التواصل الرقمي بين الجهتين، تم قبول الحالة، وتوجيه الفرقة إلى مركز القلب، وعند وصول الحالة تم استلامها من الفريق الطبي مباشرةً، وتم عمل لها الإجراء الطبي المناسب.

تأتي الفرضية لقياس مدى الاستعداد والاستجابة لاستقبال مثل تلك الحالات والتعامل معها مباشرةً؛ مما يسهم في سرعة التعامل معها وتقليل المضاعفات التي تحدث نتيجة الجلطات القلبية.

من جهةٍ أخرى، بينت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة الطائف أن تلك الفرضية تعتبر بداية للتفعيل الحقيقي بمحافظة الطائف، والذي سيعمل عليه من لحظة وصول الفرقة الإسعافية وعمل التخطيط القلبي للمريض، والتي سيتبين من خلالها الحاجة لعمل القسطرة القلبية أو خلافه، وإرسال نموذج التخطيط عبر التواصل الرقمي المفعل بين الجهتين للمستشفى قبل وصول الفرقة، ليتم الاستعداد في معمل القسطرة القلبية لاستقبال الحالة الإسعافية بشكلٍ مباشر، ودون المرور بقسم الطوارئ.

في حين أشادت "صحة الطائف" بتلك النقلة، حيث تعتبر العملية إحدى الجهود المبذولة من قبل الجهتين لتقديم خدمة إسعافية طبية متكاملة بشكلٍ أسرع بما يسهم في المسارعة على الحفاظ على صحة المريض.

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