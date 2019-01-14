اختناق 9 من عائلة واحدة بسبب إشعال الفحم للتدفئة في المدينة المنورة

نُقلوا جميعًا بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم لمستشفيَىْ الملك فهد وأُحد

أنقذت فرق الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة عائلة؛ تعرَّضت للاختناق نتيجة استنشاقهم أول أكسيد الكربون الناتج من إشعال الفحم داخل المنزل.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة أن غرفة العمليات (997) تلقت مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة الـ17:39 بلاغًا من أحد المواطنين، يفيد بتعرض أسرته للاختناق. وعلى الفور تم التعامل مع البلاغ، وعند وصول الفرق الإسعافية لمباشرة الحادث تبين وجود تسع إصابات بالموقع من عائلة واحدة، تم نقلهم جميعًا بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم لمستشفى الملك فهد ومستشفى أُحد.

وبيّنت الهيئة أن جميع حالات أفراد الأسرة مستقرة.

ودعت هيئة الهلال الأحمر السعودي المواطنين والمقيمين إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي تصدر من الجهات الرسمية ذات الاختصاص فيما يتعلق باستخدام وسائل التدفئة، وإشعال الحطب والفحم في الأماكن المغلقة وداخل المنازل تجنبًا لأي طارئ لا قدر الله؛ إذ تكمن خطورة أول أكسيد الكربون في أنه ليس له طعم ولا رائحة ولا لون، ويتغلغل إلى داخل رئاتنا دون أن نشعر بذلك، فضلاً عن الغازات الأخرى التي تنبعث من السوائل التي تستخدم لإشعال الحطب أو الفحم من كيروسين أو غيره.