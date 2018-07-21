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"حقوق الإنسان" بعسير تستمع لملاحظات الموقوفين بمركزَيْ شرطة شرق وغرب أبها

رصدت ملاحظات تدخل ضمن اختصاصها

واصلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لأوضاع السجناء والموقوفين (فرع عسير) صباح أمس زيارتها السجون ودور التوقيف؛ إذ زارت مركز شرطة غرب أبها، وكان في استقبال الوفد رئيس المركز العقيد جبران القحطاني.

وزار الوفد دور التوقيف بمركز شرطة شرق أبها، وكان في استقباله العقيد أحمد بن سعيد آل خادم.

وأوضح الوفد الزائر الغرض من الزيارة، واستمع إلى البيانات المتعلقة بالطاقة الاستيعابية لدور التوقيف، وعدد الموقوفين الحاليين بكل مركز، وتفقَّد الدور، والتقى الموقوفين، واستمع لملاحظاتهم.

وفي نهاية الزيارة دوَّن الوفد بعض الملاحظات التي تم رصدها، وسيتم رفعها لرئاسة الجمعية لاتخاذ ما يلزم حيالها، كما ستقوم إدارة الفرع باتخاذ ما يلزم بشأن بعض الموضوعات التي تدخل في اختصاصها.

وفي نهاية الزيارتين قدم الوفد شكره لإدارة شرطة غرب أبها وشرطة شرق أبها لتسهيل مهمتهم، ولما لمسه الوفد من تعاون بنَّاء.

وقال المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة عسير، الدكتور علي بن عيسى الشعبي، إنه من منطلق اختصاص الجمعية فإنها تقوم بزيارات ميدانية، وتتلقى الشكاوى، وتتابعها مع الجهات المختصة بهدف تعزيز الشراكة مع الجهات الأمنية، والعمل معًا على تعزيز الإيجابيات، وإزالة السلبيات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حقوق الإنسان" بعسير تستمع لملاحظات الموقوفين بمركزَيْ شرطة شرق وغرب أبها
سبق

واصلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لأوضاع السجناء والموقوفين (فرع عسير) صباح أمس زيارتها السجون ودور التوقيف؛ إذ زارت مركز شرطة غرب أبها، وكان في استقبال الوفد رئيس المركز العقيد جبران القحطاني.

وزار الوفد دور التوقيف بمركز شرطة شرق أبها، وكان في استقباله العقيد أحمد بن سعيد آل خادم.

وأوضح الوفد الزائر الغرض من الزيارة، واستمع إلى البيانات المتعلقة بالطاقة الاستيعابية لدور التوقيف، وعدد الموقوفين الحاليين بكل مركز، وتفقَّد الدور، والتقى الموقوفين، واستمع لملاحظاتهم.

وفي نهاية الزيارة دوَّن الوفد بعض الملاحظات التي تم رصدها، وسيتم رفعها لرئاسة الجمعية لاتخاذ ما يلزم حيالها، كما ستقوم إدارة الفرع باتخاذ ما يلزم بشأن بعض الموضوعات التي تدخل في اختصاصها.

وفي نهاية الزيارتين قدم الوفد شكره لإدارة شرطة غرب أبها وشرطة شرق أبها لتسهيل مهمتهم، ولما لمسه الوفد من تعاون بنَّاء.

وقال المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة عسير، الدكتور علي بن عيسى الشعبي، إنه من منطلق اختصاص الجمعية فإنها تقوم بزيارات ميدانية، وتتلقى الشكاوى، وتتابعها مع الجهات المختصة بهدف تعزيز الشراكة مع الجهات الأمنية، والعمل معًا على تعزيز الإيجابيات، وإزالة السلبيات.

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
11:53 PM

"حقوق الإنسان" بعسير تستمع لملاحظات الموقوفين بمركزَيْ شرطة شرق وغرب أبها

رصدت ملاحظات تدخل ضمن اختصاصها

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محمد طيران - عسير
3
2,562

واصلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لأوضاع السجناء والموقوفين (فرع عسير) صباح أمس زيارتها السجون ودور التوقيف؛ إذ زارت مركز شرطة غرب أبها، وكان في استقبال الوفد رئيس المركز العقيد جبران القحطاني.

وزار الوفد دور التوقيف بمركز شرطة شرق أبها، وكان في استقباله العقيد أحمد بن سعيد آل خادم.

وأوضح الوفد الزائر الغرض من الزيارة، واستمع إلى البيانات المتعلقة بالطاقة الاستيعابية لدور التوقيف، وعدد الموقوفين الحاليين بكل مركز، وتفقَّد الدور، والتقى الموقوفين، واستمع لملاحظاتهم.

وفي نهاية الزيارة دوَّن الوفد بعض الملاحظات التي تم رصدها، وسيتم رفعها لرئاسة الجمعية لاتخاذ ما يلزم حيالها، كما ستقوم إدارة الفرع باتخاذ ما يلزم بشأن بعض الموضوعات التي تدخل في اختصاصها.

وفي نهاية الزيارتين قدم الوفد شكره لإدارة شرطة غرب أبها وشرطة شرق أبها لتسهيل مهمتهم، ولما لمسه الوفد من تعاون بنَّاء.

وقال المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة عسير، الدكتور علي بن عيسى الشعبي، إنه من منطلق اختصاص الجمعية فإنها تقوم بزيارات ميدانية، وتتلقى الشكاوى، وتتابعها مع الجهات المختصة بهدف تعزيز الشراكة مع الجهات الأمنية، والعمل معًا على تعزيز الإيجابيات، وإزالة السلبيات.

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