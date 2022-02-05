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تهديدات بوجود قنابل على متن 4 رحلات بمطار العاصمة الروسية

أفراد الأمن يمشطون المنطقة

أفاد مصدر في الشرطة الروسية، اليوم "السبت"، بأن مطار شيريميتيفو بالعاصمة موسكو تلقى تهديدات بوجود قنابل في مبنى الركاب "ب"، وعلى متن أربع رحلات.

وبين المصدر أن سلطات المطار تلقت رسالة من مجهول بشأن تهديدات بوجود قنابل، وأن أفراد الأمن يمشطون المنطقة؛ وفقًا لوكالة "تاس" الروسية.

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تهديدات بوجود قنابل على متن 4 رحلات بمطار العاصمة الروسية
سبق

أفاد مصدر في الشرطة الروسية، اليوم "السبت"، بأن مطار شيريميتيفو بالعاصمة موسكو تلقى تهديدات بوجود قنابل في مبنى الركاب "ب"، وعلى متن أربع رحلات.

وبين المصدر أن سلطات المطار تلقت رسالة من مجهول بشأن تهديدات بوجود قنابل، وأن أفراد الأمن يمشطون المنطقة؛ وفقًا لوكالة "تاس" الروسية.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
03:30 PM

تهديدات بوجود قنابل على متن 4 رحلات بمطار العاصمة الروسية

أفراد الأمن يمشطون المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد مصدر في الشرطة الروسية، اليوم "السبت"، بأن مطار شيريميتيفو بالعاصمة موسكو تلقى تهديدات بوجود قنابل في مبنى الركاب "ب"، وعلى متن أربع رحلات.

وبين المصدر أن سلطات المطار تلقت رسالة من مجهول بشأن تهديدات بوجود قنابل، وأن أفراد الأمن يمشطون المنطقة؛ وفقًا لوكالة "تاس" الروسية.

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,237
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