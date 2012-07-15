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بدأ التنفيذ .. الإمارات تعفي مرافقي السياح أقل من 18 سنة من التأشيرات

قرار "الوزراء": خلال الفترة من 15 يوليو حتى 15 سبتمبر من كل عام

يدخل اليوم قرار مجلس الوزراء الإماراتي القاضي بإعفاء مرافقي زوّار الإمارات ممّن تقل أعمارهم عن 18 عاماً من رسوم تأشيرة الدخول، حيز التنفيذ حيث تستمر مدة الإعفاء، حسب القرار، خلال الفترة من 15 يوليو حتى 15 سبتمبر من كل عام.

ووفق صحيفة "البيان" الإماراتية يشكل القرار إضافة نوعية للقطاع السياحي ولحركة المسافرين عبر مطار دبي ودعامة رئيسة للسياحة العائلية، على وجه الخصوص.

وقالت مصادر عاملة في قطاع السياحة والسفر، إن القرار يسهم في تعزيز مكانة الإمارات على خريطة السياحة والسفر العالمية، وهو يشكل فرصة لاستقطاب المزيد من الزوّار؛ لاسيما خلال فصل الصيف ويجعل من الإمارات خياراً أول للعائلات، في ظل ما تتمتع به من سمعة عالمية مرموقة وما تمتلكه من بنية تحتية متطورة قادرة على توفير خيارات متنوّعة للزوّار على مختلف أعمارهم وجنسياتهم.

وتعد السياحة العائلية من الركائز الأساسية للقطاع السياحي في الإمارات بشكل عام، حيث تستحوذ العائلات على حصة كبيرة من نزلاء الفنادق ومن زوّار المرافق السياحية والمدن الترفيهية.

وقال المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة) هلال سعيد المري؛ إنّ تطبيق قرار مجلس الوزراء يتكامل مع الجهود التي تقوم بها الدائرة عبر تنظيم واستضافة عديد من الفعاليات والعروض الترويجية التي توفر تجارب متنوعة للزوّار.

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بدأ التنفيذ .. الإمارات تعفي مرافقي السياح أقل من 18 سنة من التأشيرات
سبق

يدخل اليوم قرار مجلس الوزراء الإماراتي القاضي بإعفاء مرافقي زوّار الإمارات ممّن تقل أعمارهم عن 18 عاماً من رسوم تأشيرة الدخول، حيز التنفيذ حيث تستمر مدة الإعفاء، حسب القرار، خلال الفترة من 15 يوليو حتى 15 سبتمبر من كل عام.

ووفق صحيفة "البيان" الإماراتية يشكل القرار إضافة نوعية للقطاع السياحي ولحركة المسافرين عبر مطار دبي ودعامة رئيسة للسياحة العائلية، على وجه الخصوص.

وقالت مصادر عاملة في قطاع السياحة والسفر، إن القرار يسهم في تعزيز مكانة الإمارات على خريطة السياحة والسفر العالمية، وهو يشكل فرصة لاستقطاب المزيد من الزوّار؛ لاسيما خلال فصل الصيف ويجعل من الإمارات خياراً أول للعائلات، في ظل ما تتمتع به من سمعة عالمية مرموقة وما تمتلكه من بنية تحتية متطورة قادرة على توفير خيارات متنوّعة للزوّار على مختلف أعمارهم وجنسياتهم.

وتعد السياحة العائلية من الركائز الأساسية للقطاع السياحي في الإمارات بشكل عام، حيث تستحوذ العائلات على حصة كبيرة من نزلاء الفنادق ومن زوّار المرافق السياحية والمدن الترفيهية.

وقال المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة) هلال سعيد المري؛ إنّ تطبيق قرار مجلس الوزراء يتكامل مع الجهود التي تقوم بها الدائرة عبر تنظيم واستضافة عديد من الفعاليات والعروض الترويجية التي توفر تجارب متنوعة للزوّار.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
11:40 AM

بدأ التنفيذ .. الإمارات تعفي مرافقي السياح أقل من 18 سنة من التأشيرات

قرار "الوزراء": خلال الفترة من 15 يوليو حتى 15 سبتمبر من كل عام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يدخل اليوم قرار مجلس الوزراء الإماراتي القاضي بإعفاء مرافقي زوّار الإمارات ممّن تقل أعمارهم عن 18 عاماً من رسوم تأشيرة الدخول، حيز التنفيذ حيث تستمر مدة الإعفاء، حسب القرار، خلال الفترة من 15 يوليو حتى 15 سبتمبر من كل عام.

ووفق صحيفة "البيان" الإماراتية يشكل القرار إضافة نوعية للقطاع السياحي ولحركة المسافرين عبر مطار دبي ودعامة رئيسة للسياحة العائلية، على وجه الخصوص.

وقالت مصادر عاملة في قطاع السياحة والسفر، إن القرار يسهم في تعزيز مكانة الإمارات على خريطة السياحة والسفر العالمية، وهو يشكل فرصة لاستقطاب المزيد من الزوّار؛ لاسيما خلال فصل الصيف ويجعل من الإمارات خياراً أول للعائلات، في ظل ما تتمتع به من سمعة عالمية مرموقة وما تمتلكه من بنية تحتية متطورة قادرة على توفير خيارات متنوّعة للزوّار على مختلف أعمارهم وجنسياتهم.

وتعد السياحة العائلية من الركائز الأساسية للقطاع السياحي في الإمارات بشكل عام، حيث تستحوذ العائلات على حصة كبيرة من نزلاء الفنادق ومن زوّار المرافق السياحية والمدن الترفيهية.

وقال المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة) هلال سعيد المري؛ إنّ تطبيق قرار مجلس الوزراء يتكامل مع الجهود التي تقوم بها الدائرة عبر تنظيم واستضافة عديد من الفعاليات والعروض الترويجية التي توفر تجارب متنوعة للزوّار.

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