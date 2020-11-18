أمريكا تخفض قواتها في العراق وأفغانستان إلى أدنى مستوى منذ 20 عامًا

"ميلر" أشار إلى أنها لن تترك سوى 2500 جندي في البلدين

تعتزم الولايات المتحدة خفض عدد قواتها في العراق وأفغانستان إلى أدنى مستوياتها منذ 20 عامًا تقريبًا، بعدما تعهّد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بإنهاء النزاعات في الخارج، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (الأربعاء).

وذكر وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريس ميلر، أن بلاده ستسحب حوالي ألفَيْ جندي من أفغانستان بحلول 15 يناير (كانون الثاني) المقبل، رافضًا المخاوف القائلة بأن الانسحاب المتسرّع قد يقضي على كل ما حاربت من أجله الولايات المتحدة في ذلك البلد.

وأضاف أن واشنطن ستسحب 500 جندي من العراق في نفس الموعد، بحيث لا يبقى في كلٍّ من البلدين سوى 2500 جندي أميركي.

وبيّن "ميلر" أن هذا القرار يعكس رغبة الرئيس "ترامب" في إنهاء حربَيْ أفغانستان والعراق بنجاح ومسؤولية وإعادة الجنود إلى الوطن.

واعتبر وزير الدفاع أن "الولايات المتحدة حقّقت الأهداف التي حدّدتها في العام 2001 بعد هجمات شنّها تنظيم القاعدة على أراضيها، وهزمت متطرفي تنظيم داعش الإرهابي وساعدت شركاءها المحليين وحلفاءها على التقدّم في المعركة".