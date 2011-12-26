وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (إم. تي. آي)، بأن المجر تَسَلّمت الشحنة الأولى من لقاحات فيروس كورونا اليوم؛ مشيرة إلى أن هذه الدفعة تكفي لتطعيم 4875 شخصًا.

بدأت المجر اليوم، حملة تطعيم للعاملين في مجال الرعاية الصحية بلقاح "فايزر- بيونتيك" للوقاية من فيروس "كوفيد-19".

اليوم.. المجر تبدأ التطعيم بلقاح فايزر- بيونتيك المضاد لكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-26 بدأت المجر اليوم، حملة تطعيم للعاملين في مجال الرعاية الصحية بلقاح "فايزر- بيونتيك" للوقاية من فيروس "كوفيد-19". وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (إم. تي. آي)، بأن المجر تَسَلّمت الشحنة الأولى من لقاحات فيروس كورونا اليوم؛ مشيرة إلى أن هذه الدفعة تكفي لتطعيم 4875 شخصًا.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442 04:50 PM

اليوم.. المجر تبدأ التطعيم بلقاح فايزر- بيونتيك المضاد لكورونا تَسَلّمت الشحنة الأولى من اللقاحات تكفي لـ4875 شخصًا





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بدأت المجر اليوم، حملة تطعيم للعاملين في مجال الرعاية الصحية بلقاح "فايزر- بيونتيك" للوقاية من فيروس "كوفيد-19".

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (إم. تي. آي)، بأن المجر تَسَلّمت الشحنة الأولى من لقاحات فيروس كورونا اليوم؛ مشيرة إلى أن هذه الدفعة تكفي لتطعيم 4875 شخصًا.