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"الصحة": تسجيل 163 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 189 خلال الـ24 ساعة الماضية

اليوم.. المجر تبدأ التطعيم بلقاح فايزر- بيونتيك المضاد لكورونا

تَسَلّمت الشحنة الأولى من اللقاحات تكفي لـ4875 شخصًا

بدأت المجر اليوم، حملة تطعيم للعاملين في مجال الرعاية الصحية بلقاح "فايزر- بيونتيك" للوقاية من فيروس "كوفيد-19".

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (إم. تي. آي)، بأن المجر تَسَلّمت الشحنة الأولى من لقاحات فيروس كورونا اليوم؛ مشيرة إلى أن هذه الدفعة تكفي لتطعيم 4875 شخصًا.

لقاح فايزر فيروس كورونا الجديد

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اليوم.. المجر تبدأ التطعيم بلقاح فايزر- بيونتيك المضاد لكورونا
سبق

بدأت المجر اليوم، حملة تطعيم للعاملين في مجال الرعاية الصحية بلقاح "فايزر- بيونتيك" للوقاية من فيروس "كوفيد-19".

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (إم. تي. آي)، بأن المجر تَسَلّمت الشحنة الأولى من لقاحات فيروس كورونا اليوم؛ مشيرة إلى أن هذه الدفعة تكفي لتطعيم 4875 شخصًا.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
04:50 PM

اليوم.. المجر تبدأ التطعيم بلقاح فايزر- بيونتيك المضاد لكورونا

تَسَلّمت الشحنة الأولى من اللقاحات تكفي لـ4875 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بدأت المجر اليوم، حملة تطعيم للعاملين في مجال الرعاية الصحية بلقاح "فايزر- بيونتيك" للوقاية من فيروس "كوفيد-19".

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (إم. تي. آي)، بأن المجر تَسَلّمت الشحنة الأولى من لقاحات فيروس كورونا اليوم؛ مشيرة إلى أن هذه الدفعة تكفي لتطعيم 4875 شخصًا.

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