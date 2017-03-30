النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بايدن: إتاحة لقاحات كورونا لـ90% من البالغين في أمريكا بحلول 19 أبريل

قال: لا نزال بعيدين عن الانتصار في الحرب ضد الجائحة.. لا تتخلوا عن الاحترازات

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 ستكون متاحةً لنحو 90% من البالغين في الولايات المتحدة بحلول 19 أبريل.

وأوضح في كلمة له الليلة الماضية أن الولايات المتحدة لا تزال بعيدةً عن الانتصار في حربها ضد الجائحة؛ مشيرًا إلى انخفاض حالات الإصابة بكوفيد-19 إلى الثلثين منذ توليه الرئاسة.

وحذّر من التخلي عن الإجراءات الاحترازية؛ مطالبًا حكام الولايات بفرض ارتداء الكمامات، والتأكد من اتباع الجميع للاحتياطات لتتمكن البلاد من العودة إلى الحياة الطبيعية؛ لا سيما مع الانتشار السريع للفيروس.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه سيتم توفير 33 مليون جرعة من اللقاح خلال الأسبوع الحالي؛ مبينًا أن نحو 75% ممن تتجاوز أعمارهم الـ65 عامًا في الولايات المتحدة، قد تلقوا اللقاح.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بايدن: إتاحة لقاحات كورونا لـ90% من البالغين في أمريكا بحلول 19 أبريل
سبق

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 ستكون متاحةً لنحو 90% من البالغين في الولايات المتحدة بحلول 19 أبريل.

وأوضح في كلمة له الليلة الماضية أن الولايات المتحدة لا تزال بعيدةً عن الانتصار في حربها ضد الجائحة؛ مشيرًا إلى انخفاض حالات الإصابة بكوفيد-19 إلى الثلثين منذ توليه الرئاسة.

وحذّر من التخلي عن الإجراءات الاحترازية؛ مطالبًا حكام الولايات بفرض ارتداء الكمامات، والتأكد من اتباع الجميع للاحتياطات لتتمكن البلاد من العودة إلى الحياة الطبيعية؛ لا سيما مع الانتشار السريع للفيروس.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه سيتم توفير 33 مليون جرعة من اللقاح خلال الأسبوع الحالي؛ مبينًا أن نحو 75% ممن تتجاوز أعمارهم الـ65 عامًا في الولايات المتحدة، قد تلقوا اللقاح.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
09:44 AM

بايدن: إتاحة لقاحات كورونا لـ90% من البالغين في أمريكا بحلول 19 أبريل

قال: لا نزال بعيدين عن الانتصار في الحرب ضد الجائحة.. لا تتخلوا عن الاحترازات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
2
427

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 ستكون متاحةً لنحو 90% من البالغين في الولايات المتحدة بحلول 19 أبريل.

وأوضح في كلمة له الليلة الماضية أن الولايات المتحدة لا تزال بعيدةً عن الانتصار في حربها ضد الجائحة؛ مشيرًا إلى انخفاض حالات الإصابة بكوفيد-19 إلى الثلثين منذ توليه الرئاسة.

وحذّر من التخلي عن الإجراءات الاحترازية؛ مطالبًا حكام الولايات بفرض ارتداء الكمامات، والتأكد من اتباع الجميع للاحتياطات لتتمكن البلاد من العودة إلى الحياة الطبيعية؛ لا سيما مع الانتشار السريع للفيروس.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه سيتم توفير 33 مليون جرعة من اللقاح خلال الأسبوع الحالي؛ مبينًا أن نحو 75% ممن تتجاوز أعمارهم الـ65 عامًا في الولايات المتحدة، قد تلقوا اللقاح.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,651
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,683
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,746
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,943

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة