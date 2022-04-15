أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 15 أبريل 2020، عن تسجيل 493 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الثلاثاء .
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 5862 حالة حتى الآن.
وقال متحدث الصحة : حالات التعافي أرتفعت بـ 42 حالة، ليصل الإجمالي في المملكة إلى 931 حالة.
وتابع : من بين الـ 5869 حالة المصابة ، 4852 حالة نشطة، معظمها مستقرة، و71 حالة حرجة تتلقى العناية المكثفة.
وقال : سجلنا 6 وفيات جديدة، ليصل الإجمالي في المملكة إلى 79 حالة، معظمهم يعانون أمراض مزمنة.
وجاءت الإصابات الـ 493 الجديدة حسب المدن كالتالي :
المدينة المنورة 109
الهفوف 86
الدمام 84
جدة 69
الرياض 56
مكة المكرمة 40
الطائف 9
الجبيل 6
المخواة 6
خليص 6
عرعر 5
ينبع 4
القطيف 4
الباحة 2
رأس تنورة 2
الزلفي 1
الخبر 1
الظهران 1
المظيلف 1
القريع 1
"الصحة" : تسجيل 493 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 5862
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 15 أبريل 2020، عن تسجيل 493 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الثلاثاء .
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 5862 حالة حتى الآن.
وقال متحدث الصحة : حالات التعافي أرتفعت بـ 42 حالة، ليصل الإجمالي في المملكة إلى 931 حالة.
وتابع : من بين الـ 5869 حالة المصابة ، 4852 حالة نشطة، معظمها مستقرة، و71 حالة حرجة تتلقى العناية المكثفة.
وقال : سجلنا 6 وفيات جديدة، ليصل الإجمالي في المملكة إلى 79 حالة، معظمهم يعانون أمراض مزمنة.
وجاءت الإصابات الـ 493 الجديدة حسب المدن كالتالي :
المدينة المنورة 109
الهفوف 86
الدمام 84
جدة 69
الرياض 56
مكة المكرمة 40
الطائف 9
الجبيل 6
المخواة 6
خليص 6
عرعر 5
ينبع 4
القطيف 4
الباحة 2
رأس تنورة 2
الزلفي 1
الخبر 1
الظهران 1
المظيلف 1
القريع 1
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 15 أبريل 2020، عن تسجيل 493 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الثلاثاء .
"الصحة" : تسجيل 493 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 5862
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 15 أبريل 2020، عن تسجيل 493 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الثلاثاء .
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 5862 حالة حتى الآن.
وقال متحدث الصحة : حالات التعافي أرتفعت بـ 42 حالة، ليصل الإجمالي في المملكة إلى 931 حالة.
وتابع : من بين الـ 5869 حالة المصابة ، 4852 حالة نشطة، معظمها مستقرة، و71 حالة حرجة تتلقى العناية المكثفة.
وقال : سجلنا 6 وفيات جديدة، ليصل الإجمالي في المملكة إلى 79 حالة، معظمهم يعانون أمراض مزمنة.
وجاءت الإصابات الـ 493 الجديدة حسب المدن كالتالي :
المدينة المنورة 109
الهفوف 86
الدمام 84
جدة 69
الرياض 56
مكة المكرمة 40
الطائف 9
الجبيل 6
المخواة 6
خليص 6
عرعر 5
ينبع 4
القطيف 4
الباحة 2
رأس تنورة 2
الزلفي 1
الخبر 1
الظهران 1
المظيلف 1
القريع 1