الفلكي ملهم هندي لـ"سبق": قمر ثانٍ للأرض اليوم الجمعة

قال: لا يمكن رؤيته بالعين المجردة لأنه صغير الحجم

قال ملهم بن محمد هندي، الباحث الفلكي والمتخصص في الفلك الفيزيائي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء: "إن للأرض تابعًا طبيعيًا واحدًا، هو القمر الذي نعرفه منذ الأزل، لكن في حادثتين سابقتين في 2006م و 2018م أسرت جاذبية الأرض صخرتَين؛ وهو ما جعلهما يدوران حول الأرض، واكتسبتا صفة القمر للأرض. ويطلق على مثل ذلك اسم أقمار صغيرة، لكن تأثير جاذبية القمر مع الأرض تعمل على ما يسمى تناوش الجاذبية التي جعلت بقاء هذه الأقمار الصغيرة مؤقتًا قبل أن تهرب من جاذبية الأرض نحو الفضاء".

وأوضح لـ"سبق" أنه "في منتصف سبتمبر الماضي رصد العلماء جرمًا صغيرًا يقترب من الأرض، أُطلق عليه اسم (2020SO)، لكن هذا الجرم مختلف عن الكويكبات التي تقترب يوميًّا من الأرض؛ إذ إن سرعته ومساره سيمكِّنان الأرض من أسر هذا الجرم، ويصبح للأرض قمر ثانٍ يدور حولها".

وبيّن الفلكي "هندي" أن الحسابات الفلكية أكدت أن الجرم سيدخل مجال جاذبية الأرض اليوم الجمعة 29 صفر؛ ويصبح للأرض قمران، حتى يهرب من جاذبية الأرض في مارس 2021م، لكن بسبب مساره وسرعته التي تطابق أحد الاحتمالات لمسار بقايا صاروخ أمريكي (Surveyor-2 ) قديم ضمن مهمات أبلو في سبعينيات القرن الماضي؛ إذ تم إطلاقه عام 1966م في مهمة فشلت في مدار يشبه مدار الأرض، يُعتقد أنه هو القادم إلينا، وليس جرمًا طبيعيًّا مثل الأقمار الصغيرة السابقة.

وختم حديثه بقوله: "بكل الأحوال، سواء كان جرمًا طبيعيًّا أو بقايا صاروخ قديم، فلا يمكن رؤيته بالعين المجردة؛ لأنه صغير الحجم، وسيكون على مسافات بعيدة نسبيًّا".