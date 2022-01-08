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أمريكا.. 791,734 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت أمريكا خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية 791,734 إصابة ‏جديدة و1,989 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات بالفيروس إلى 58,689,973 إصابة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 831,729 حالة وفاة.‏

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أمريكا.. 791,734 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجّلت أمريكا خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية 791,734 إصابة ‏جديدة و1,989 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات بالفيروس إلى 58,689,973 إصابة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 831,729 حالة وفاة.‏

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
08:24 PM

أمريكا.. 791,734 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجّلت أمريكا خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية 791,734 إصابة ‏جديدة و1,989 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات بالفيروس إلى 58,689,973 إصابة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 831,729 حالة وفاة.‏

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142 مليون ..

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