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حصيلة ضحايا الحرائق في كاليفورنيا ترتفع إلى 59 قتيلاً و130 مفقوداً

قائد الشرطة: معظم المفقودين من مقاطعة "بيوت" ببلدة باراديس شمال البلاد

ارتفعت حصيلة الحرائق في كاليفورنيا إلى 59 قتيلاً حتى أمس؛ فيما نشرت السلطات لائحةً تضم 130 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين.

وقال قائد الشرطة المحلية في المقاطعة كوري هونيا: إن معظم المفقودين من مقاطعة "بيوت" ببلدة باراديس في شمال كاليفورنيا؛ مفيداً بأن 461 شخصاً يشاركون في عمليات البحث عن المفقودين، وأنه تم تسريع فحوص الحمض النووي للتعرف على الضحايا.

وتقع بلدة بارادايس البالغ عدد سكانها نحو 26 ألف نسمة، على سفح جبال سييرا نيفادا، ويسكنها العديد من المتقاعدين، ومعظم الأشخاص المفقودين الذين أعلن عنهم مكتب قائد الشرطة المحلية هم من المسنين، في السبعينات والثمانيات والتسعينات من العمر. ودمر الحريق كل بيت في باراديس التي تبعد 130كم شمال عاصمة الولاية ساكرامنتو.

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حصيلة ضحايا الحرائق في كاليفورنيا ترتفع إلى 59 قتيلاً و130 مفقوداً
سبق

ارتفعت حصيلة الحرائق في كاليفورنيا إلى 59 قتيلاً حتى أمس؛ فيما نشرت السلطات لائحةً تضم 130 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين.

وقال قائد الشرطة المحلية في المقاطعة كوري هونيا: إن معظم المفقودين من مقاطعة "بيوت" ببلدة باراديس في شمال كاليفورنيا؛ مفيداً بأن 461 شخصاً يشاركون في عمليات البحث عن المفقودين، وأنه تم تسريع فحوص الحمض النووي للتعرف على الضحايا.

وتقع بلدة بارادايس البالغ عدد سكانها نحو 26 ألف نسمة، على سفح جبال سييرا نيفادا، ويسكنها العديد من المتقاعدين، ومعظم الأشخاص المفقودين الذين أعلن عنهم مكتب قائد الشرطة المحلية هم من المسنين، في السبعينات والثمانيات والتسعينات من العمر. ودمر الحريق كل بيت في باراديس التي تبعد 130كم شمال عاصمة الولاية ساكرامنتو.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
08:59 AM
اخر تعديل
15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
11:14 AM

حصيلة ضحايا الحرائق في كاليفورنيا ترتفع إلى 59 قتيلاً و130 مفقوداً

قائد الشرطة: معظم المفقودين من مقاطعة "بيوت" ببلدة باراديس شمال البلاد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفعت حصيلة الحرائق في كاليفورنيا إلى 59 قتيلاً حتى أمس؛ فيما نشرت السلطات لائحةً تضم 130 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين.

وقال قائد الشرطة المحلية في المقاطعة كوري هونيا: إن معظم المفقودين من مقاطعة "بيوت" ببلدة باراديس في شمال كاليفورنيا؛ مفيداً بأن 461 شخصاً يشاركون في عمليات البحث عن المفقودين، وأنه تم تسريع فحوص الحمض النووي للتعرف على الضحايا.

وتقع بلدة بارادايس البالغ عدد سكانها نحو 26 ألف نسمة، على سفح جبال سييرا نيفادا، ويسكنها العديد من المتقاعدين، ومعظم الأشخاص المفقودين الذين أعلن عنهم مكتب قائد الشرطة المحلية هم من المسنين، في السبعينات والثمانيات والتسعينات من العمر. ودمر الحريق كل بيت في باراديس التي تبعد 130كم شمال عاصمة الولاية ساكرامنتو.

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