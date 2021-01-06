أمير تبوك يعزي أسرة "الفاخري"

واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز, مدير عام مدارس الملك عبد العزيز النموذجية عمر الفاخري، في وفاة شقيقه - رحمه الله ـ.

وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته، سائلًا الله - العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جانبه أعرب "الفاخري"، باسمه وأسرته عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك، على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة منه، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلًا الله أن يجعلها في ميزان حسناته.