20 فنانًا يقدمون إبداعاتهم بملتقى طويق الثالث الدولي للنحت نوفمبر المقبل

يطلق برنامج "الرياض آرت" ثاني مبادراته المتمثلة في "ملتقى طويق الثالث الدولي للنحت"، الذي يقام لمدة 22 يوماً خلال المدة من 4 ربيع الثاني إلى 1 جمادى الأولى 1443هـ الموافق من 10 نوفمبر حتى 6 ديسمبر 2021م، بمشاركة 20 من النحاتين المحترفين من داخل المملكة ومن مختلف دول العالم. ويهدف الملتقى -الذي يقام في حي "جاكس" بالدرعية تحت شعار "شاعرية المكان"- إلى إيجاد منصة محفّزة للفنانين في مجال النحت تستلهم إبداعاتهم من البيئة المحيطة، عبر تجسيد الروابط بين عناصر المادة والفراغ والضوء والظل. ويشتمل على صنع منحوتات متنوعة في بيئة إبداعية مفتوحة أمام الجمهور، كما سيتم عرض الأعمال الفنية بعد انتهاء الملتقى خلال المدة من 26 ربيع الثاني إلى 1 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 2 ديسمبر حتى 6 ديسمبر 2021م قبل نقلها لاحقاً إلى مواقع خارجية تتوزع في شتى أرجاء مدينة الرياض. كما سيقام على هامش الملتقى 12 حلقة نقاش تجمع عدداً من كبار الفنانين والممارسين في فنون النحت لمشاركة الزوّار تجاربهم الفنية، والتعريف بمدارس وتوجهات النحت المختلفة حول العالم، إلى جانب إقامة مجموعة من الفعاليات والحلقات النقاشية، والبرامج التعليمية التي يتم من خلالها استضافة الزيارات المدرسية والجامعية لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للاطلاع عن قرب على عمليات صنع المنحوتات، وتعريفهم بالمهارات والمواد والأدوات والتقنيات المستخدمة في صنع المنحوتات. وستتاح ابتداءً من اليوم الخميس 18 شعبان إلى 25 رمضان 1442هـ الموافق 1 أبريل إلى 7 مايو 2021م الفرصة أمام جميع النحاتين المحترفين من داخل المملكة وجميع دول العالم -ممن يمتلكون خبرة في مجال النحت لا تقل عن خمس سنوات وسبق لهم المشاركة في المعارض الفنية- للتسجيل في الملتقى من خلال الرابط الإلكتروني: https://riyadhart.sa/en/events/tuwaiq-international/. ويضم "ملتقى طويق الدولي للنحت" لجنة مستقلة من الخبراء والمختصين في مجالات الفنون والنحت تتولى مراجعة طلبات المشاركة في الملتقى تحت إشراف "الرياض آرت"، وتتولى اختيار القائمة النهائية للفنانين بعد التقييم من القيّم الفني الرسمي للملتقى علي جبار، حيث ستتاح لهم الفرصة للمشاركة في أعمال الملتقى. وتضم اللجنة كلًا من: كريستيانا كولو مديرة المعرض الوطني للفن الحديث والمعاصر في روما بإيطاليا، ونيكولاس كولينان مدير معرض الصور الوطني في لندن بالمملكة المتحدة، ويوكو هاسيغاوا مديرة الفنون لمتحف القرن الحادي والعشرين للفن المعاصر في كانازاوا باليابان، ومارينا لوشاك مديرة متحف بوشكين الحكومي للفنون الجميلة بموسكو فى روسيا، وإيك شميت مدير معارض أوفيزي بفلورنسا في إيطاليا. ويعد "ملتقى طويق الدولي الثالث للنحت" المبادرة الثانية بعد احتفالية "نور الرياض" ضمن مبادرات برنامج "الرياض آرت" أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- في 12 رجب 1440هـ (19 مارس 2019م) بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض -حفظه الله- بهدف تحسين جودة الحياة في المدينة بما يتوافق مع أهداف "رؤية المملكة 2030"، وتعزيز الجوانب الثقافية والفنية فيها، من خلال تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، وذلك عبر 12 مبادرة فنية تشتمل على تنفيذ أكثر من 1000 عمل ومعْلَم فني من إبداع فنانين محليين وعالميين أمام الجمهور في مختلف أرجاء الرياض، ليشكل بذلك هذا البرنامج أحد أكبر مشاريع فن الأماكن العامة في العالم.

20 فنانًا يقدمون إبداعاتهم بملتقى طويق الثالث الدولي للنحت نوفمبر المقبل وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-01 يطلق برنامج "الرياض آرت" ثاني مبادراته المتمثلة في "ملتقى طويق الثالث الدولي للنحت"، الذي يقام لمدة 22 يوماً خلال المدة من 4 ربيع الثاني إلى 1 جمادى الأولى 1443هـ الموافق من 10 نوفمبر حتى 6 ديسمبر 2021م، بمشاركة 20 من النحاتين المحترفين من داخل المملكة ومن مختلف دول العالم.



ويهدف الملتقى -الذي يقام في حي "جاكس" بالدرعية تحت شعار "شاعرية المكان"- إلى إيجاد منصة محفّزة للفنانين في مجال النحت تستلهم إبداعاتهم من البيئة المحيطة، عبر تجسيد الروابط بين عناصر المادة والفراغ والضوء والظل.



ويشتمل على صنع منحوتات متنوعة في بيئة إبداعية مفتوحة أمام الجمهور، كما سيتم عرض الأعمال الفنية بعد انتهاء الملتقى خلال المدة من 26 ربيع الثاني إلى 1 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 2 ديسمبر حتى 6 ديسمبر 2021م قبل نقلها لاحقاً إلى مواقع خارجية تتوزع في شتى أرجاء مدينة الرياض.



كما سيقام على هامش الملتقى 12 حلقة نقاش تجمع عدداً من كبار الفنانين والممارسين في فنون النحت لمشاركة الزوّار تجاربهم الفنية، والتعريف بمدارس وتوجهات النحت المختلفة حول العالم، إلى جانب إقامة مجموعة من الفعاليات والحلقات النقاشية، والبرامج التعليمية التي يتم من خلالها استضافة الزيارات المدرسية والجامعية لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للاطلاع عن قرب على عمليات صنع المنحوتات، وتعريفهم بالمهارات والمواد والأدوات والتقنيات المستخدمة في صنع المنحوتات.



وستتاح ابتداءً من اليوم الخميس 18 شعبان إلى 25 رمضان 1442هـ الموافق 1 أبريل إلى 7 مايو 2021م الفرصة أمام جميع النحاتين المحترفين من داخل المملكة وجميع دول العالم -ممن يمتلكون خبرة في مجال النحت لا تقل عن خمس سنوات وسبق لهم المشاركة في المعارض الفنية- للتسجيل في الملتقى من خلال الرابط الإلكتروني: https://riyadhart.sa/en/events/tuwaiq-international/.



ويضم "ملتقى طويق الدولي للنحت" لجنة مستقلة من الخبراء والمختصين في مجالات الفنون والنحت تتولى مراجعة طلبات المشاركة في الملتقى تحت إشراف "الرياض آرت"، وتتولى اختيار القائمة النهائية للفنانين بعد التقييم من القيّم الفني الرسمي للملتقى علي جبار، حيث ستتاح لهم الفرصة للمشاركة في أعمال الملتقى.



وتضم اللجنة كلًا من: كريستيانا كولو مديرة المعرض الوطني للفن الحديث والمعاصر في روما بإيطاليا، ونيكولاس كولينان مدير معرض الصور الوطني في لندن بالمملكة المتحدة، ويوكو هاسيغاوا مديرة الفنون لمتحف القرن الحادي والعشرين للفن المعاصر في كانازاوا باليابان، ومارينا لوشاك مديرة متحف بوشكين الحكومي للفنون الجميلة بموسكو فى روسيا، وإيك شميت مدير معارض أوفيزي بفلورنسا في إيطاليا.



ويعد "ملتقى طويق الدولي الثالث للنحت" المبادرة الثانية بعد احتفالية "نور الرياض" ضمن مبادرات برنامج "الرياض آرت" أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- في 12 رجب 1440هـ (19 مارس 2019م) بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض -حفظه الله- بهدف تحسين جودة الحياة في المدينة بما يتوافق مع أهداف "رؤية المملكة 2030"، وتعزيز الجوانب الثقافية والفنية فيها، من خلال تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، وذلك عبر 12 مبادرة فنية تشتمل على تنفيذ أكثر من 1000 عمل ومعْلَم فني من إبداع فنانين محليين وعالميين أمام الجمهور في مختلف أرجاء الرياض، ليشكل بذلك هذا البرنامج أحد أكبر مشاريع فن الأماكن العامة في العالم.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442 06:58 PM

20 فنانًا يقدمون إبداعاتهم بملتقى طويق الثالث الدولي للنحت نوفمبر المقبل من داخل المملكة وخارجها ومن مختلف دول العالم





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يطلق برنامج "الرياض آرت" ثاني مبادراته المتمثلة في "ملتقى طويق الثالث الدولي للنحت"، الذي يقام لمدة 22 يوماً خلال المدة من 4 ربيع الثاني إلى 1 جمادى الأولى 1443هـ الموافق من 10 نوفمبر حتى 6 ديسمبر 2021م، بمشاركة 20 من النحاتين المحترفين من داخل المملكة ومن مختلف دول العالم.



ويهدف الملتقى -الذي يقام في حي "جاكس" بالدرعية تحت شعار "شاعرية المكان"- إلى إيجاد منصة محفّزة للفنانين في مجال النحت تستلهم إبداعاتهم من البيئة المحيطة، عبر تجسيد الروابط بين عناصر المادة والفراغ والضوء والظل.



ويشتمل على صنع منحوتات متنوعة في بيئة إبداعية مفتوحة أمام الجمهور، كما سيتم عرض الأعمال الفنية بعد انتهاء الملتقى خلال المدة من 26 ربيع الثاني إلى 1 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 2 ديسمبر حتى 6 ديسمبر 2021م قبل نقلها لاحقاً إلى مواقع خارجية تتوزع في شتى أرجاء مدينة الرياض.



كما سيقام على هامش الملتقى 12 حلقة نقاش تجمع عدداً من كبار الفنانين والممارسين في فنون النحت لمشاركة الزوّار تجاربهم الفنية، والتعريف بمدارس وتوجهات النحت المختلفة حول العالم، إلى جانب إقامة مجموعة من الفعاليات والحلقات النقاشية، والبرامج التعليمية التي يتم من خلالها استضافة الزيارات المدرسية والجامعية لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للاطلاع عن قرب على عمليات صنع المنحوتات، وتعريفهم بالمهارات والمواد والأدوات والتقنيات المستخدمة في صنع المنحوتات.



وستتاح ابتداءً من اليوم الخميس 18 شعبان إلى 25 رمضان 1442هـ الموافق 1 أبريل إلى 7 مايو 2021م الفرصة أمام جميع النحاتين المحترفين من داخل المملكة وجميع دول العالم -ممن يمتلكون خبرة في مجال النحت لا تقل عن خمس سنوات وسبق لهم المشاركة في المعارض الفنية- للتسجيل في الملتقى من خلال الرابط الإلكتروني: https://riyadhart.sa/en/events/tuwaiq-international/.



ويضم "ملتقى طويق الدولي للنحت" لجنة مستقلة من الخبراء والمختصين في مجالات الفنون والنحت تتولى مراجعة طلبات المشاركة في الملتقى تحت إشراف "الرياض آرت"، وتتولى اختيار القائمة النهائية للفنانين بعد التقييم من القيّم الفني الرسمي للملتقى علي جبار، حيث ستتاح لهم الفرصة للمشاركة في أعمال الملتقى.



وتضم اللجنة كلًا من: كريستيانا كولو مديرة المعرض الوطني للفن الحديث والمعاصر في روما بإيطاليا، ونيكولاس كولينان مدير معرض الصور الوطني في لندن بالمملكة المتحدة، ويوكو هاسيغاوا مديرة الفنون لمتحف القرن الحادي والعشرين للفن المعاصر في كانازاوا باليابان، ومارينا لوشاك مديرة متحف بوشكين الحكومي للفنون الجميلة بموسكو فى روسيا، وإيك شميت مدير معارض أوفيزي بفلورنسا في إيطاليا.



ويعد "ملتقى طويق الدولي الثالث للنحت" المبادرة الثانية بعد احتفالية "نور الرياض" ضمن مبادرات برنامج "الرياض آرت" أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- في 12 رجب 1440هـ (19 مارس 2019م) بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض -حفظه الله- بهدف تحسين جودة الحياة في المدينة بما يتوافق مع أهداف "رؤية المملكة 2030"، وتعزيز الجوانب الثقافية والفنية فيها، من خلال تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، وذلك عبر 12 مبادرة فنية تشتمل على تنفيذ أكثر من 1000 عمل ومعْلَم فني من إبداع فنانين محليين وعالميين أمام الجمهور في مختلف أرجاء الرياض، ليشكل بذلك هذا البرنامج أحد أكبر مشاريع فن الأماكن العامة في العالم.