خادم الحرمين الشريفين يتلقى تهنئة بعيد الفطر المبارك من أمير الكويت

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًا اليوم، من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه فيه بقرب حلول عيد الفطر المبارك.



وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، داعيًا الله أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين بالمزيد من الخير والازدهار.