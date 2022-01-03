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"الصحة": تسجيل 1746 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 341 خلال الـ24 ساعة الماضية

إصابة "رونالدو" البرازيلي بـ"كورونا" والأطباء يكشفون عن وضعه الصحي

لن يلحق باحتفالات ناديه "كروزيرو" بمناسبة مرور 101 عام على التأسيس

أعلن نادي "كروزيرو" البرازيلي، إصابة نجم كرة القدم السابق رونالدو نازاريرو بفيروس كورونا.

وقال النادي في منشور على حسابه الرسمي في "إنستغرام": "جاءت نتائج اختبار رونالدو نازاريرو، الخاصة بفيروس كورونا إيجابية".

وأضاف البيان، وفق سكاي نيوز عربية: "إصابة رونالدو ستحول دون حضوره الاحتفالات التي تقام بمناسبة مرور 101 عام على تأسيس النادي".

ويعاني رونالدو الذي اعتزل كرة القدم في عام 2011، أعراضاً خفيفة، وطلب منه الأطباء الالتزام بالراحة والخضوع للعزل الذاتي، حسبما ذكر موقع "فوتبول إيطاليا".

جديرٌ بالذكر أن رونالدو كان قد اشترى 90 في المئة من أسهم "كروزيرو" في 18 من ديسمبر الماضي، علماً أن النجم البرازيلي بدأ مع النادي مسيرته الكروية.

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إصابة "رونالدو" البرازيلي بـ"كورونا" والأطباء يكشفون عن وضعه الصحي
سبق

أعلن نادي "كروزيرو" البرازيلي، إصابة نجم كرة القدم السابق رونالدو نازاريرو بفيروس كورونا.

وقال النادي في منشور على حسابه الرسمي في "إنستغرام": "جاءت نتائج اختبار رونالدو نازاريرو، الخاصة بفيروس كورونا إيجابية".

وأضاف البيان، وفق سكاي نيوز عربية: "إصابة رونالدو ستحول دون حضوره الاحتفالات التي تقام بمناسبة مرور 101 عام على تأسيس النادي".

ويعاني رونالدو الذي اعتزل كرة القدم في عام 2011، أعراضاً خفيفة، وطلب منه الأطباء الالتزام بالراحة والخضوع للعزل الذاتي، حسبما ذكر موقع "فوتبول إيطاليا".

جديرٌ بالذكر أن رونالدو كان قد اشترى 90 في المئة من أسهم "كروزيرو" في 18 من ديسمبر الماضي، علماً أن النجم البرازيلي بدأ مع النادي مسيرته الكروية.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
10:54 AM

إصابة "رونالدو" البرازيلي بـ"كورونا" والأطباء يكشفون عن وضعه الصحي

لن يلحق باحتفالات ناديه "كروزيرو" بمناسبة مرور 101 عام على التأسيس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي "كروزيرو" البرازيلي، إصابة نجم كرة القدم السابق رونالدو نازاريرو بفيروس كورونا.

وقال النادي في منشور على حسابه الرسمي في "إنستغرام": "جاءت نتائج اختبار رونالدو نازاريرو، الخاصة بفيروس كورونا إيجابية".

وأضاف البيان، وفق سكاي نيوز عربية: "إصابة رونالدو ستحول دون حضوره الاحتفالات التي تقام بمناسبة مرور 101 عام على تأسيس النادي".

ويعاني رونالدو الذي اعتزل كرة القدم في عام 2011، أعراضاً خفيفة، وطلب منه الأطباء الالتزام بالراحة والخضوع للعزل الذاتي، حسبما ذكر موقع "فوتبول إيطاليا".

جديرٌ بالذكر أن رونالدو كان قد اشترى 90 في المئة من أسهم "كروزيرو" في 18 من ديسمبر الماضي، علماً أن النجم البرازيلي بدأ مع النادي مسيرته الكروية.

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