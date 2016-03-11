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"العدل" تطلق خدمة الصك الإلكتروني في المحكمة العامة بالرياض

الوزارة اعتبرت تطبيقها بمثابة نقلة نوعية في الإجراءات القضائية

أعلنت وزارة العدل إطلاق خدمة الصك الإلكتروني في المحكمة العامة بالرياض، بعد نجاح التجربة في المحاكم العمالية، حيث تسعى الوزارة بشكل مستمر للتحول الإلكتروني للإجراءات والتسهيل على المستفيدين، وتقديم الخدمة بطريقة ميسرة.

وأشارت الوزارة إلى أنه وإضافة إلى استثمار الوقت بالشكل الصحيح، فقد فعّلت الوزارة "الصك الإلكتروني" في المحكمة العامة بالرياض، حيث تم تحويل أهم خطوات العمل القضائي إلى التعامل الإلكتروني؛ إذ تعد خدمة "الصك الإلكتروني" نقلة نوعية في الإجراءات القضائية.

وقالت "العدل": إصدار الصك والمصادقة عليه أصبح يتم من قبل رئيس الدائرة مباشرة، فيما يجري تسليم صورة الحكم للأطراف بشكل إلكتروني برسالة نصية على الجوال المسجل في أبشر دون الحاجة للإجراءات الورقية ودون الحاجة لحضور أطراف القضية للمحكمة لاستلام صورة الصك.

وأضافت: خاصية الاعتراض على الأحكام متاحة لأطراف النزاع من خلال البوابة، ويجري استلامها ورفعها لمحاكم الاستئناف بشكل إلكتروني أيضاً.

وكانت المحاكم العمالية في المملكة قد بدأت في وقت سابق بتفعيل الصك الإلكتروني، فيما سيتم تطبيقها على بقية المحاكم بشكل تدريجي قريباً، حيث ستسهم هذه الخدمة بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين بما يتماشى مع التحول الرقمي والخطط التطويرية التي تعتمدها الوزارة.

وزارة العدل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العدل" تطلق خدمة الصك الإلكتروني في المحكمة العامة بالرياض
سبق

أعلنت وزارة العدل إطلاق خدمة الصك الإلكتروني في المحكمة العامة بالرياض، بعد نجاح التجربة في المحاكم العمالية، حيث تسعى الوزارة بشكل مستمر للتحول الإلكتروني للإجراءات والتسهيل على المستفيدين، وتقديم الخدمة بطريقة ميسرة.

وأشارت الوزارة إلى أنه وإضافة إلى استثمار الوقت بالشكل الصحيح، فقد فعّلت الوزارة "الصك الإلكتروني" في المحكمة العامة بالرياض، حيث تم تحويل أهم خطوات العمل القضائي إلى التعامل الإلكتروني؛ إذ تعد خدمة "الصك الإلكتروني" نقلة نوعية في الإجراءات القضائية.

وقالت "العدل": إصدار الصك والمصادقة عليه أصبح يتم من قبل رئيس الدائرة مباشرة، فيما يجري تسليم صورة الحكم للأطراف بشكل إلكتروني برسالة نصية على الجوال المسجل في أبشر دون الحاجة للإجراءات الورقية ودون الحاجة لحضور أطراف القضية للمحكمة لاستلام صورة الصك.

وأضافت: خاصية الاعتراض على الأحكام متاحة لأطراف النزاع من خلال البوابة، ويجري استلامها ورفعها لمحاكم الاستئناف بشكل إلكتروني أيضاً.

وكانت المحاكم العمالية في المملكة قد بدأت في وقت سابق بتفعيل الصك الإلكتروني، فيما سيتم تطبيقها على بقية المحاكم بشكل تدريجي قريباً، حيث ستسهم هذه الخدمة بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين بما يتماشى مع التحول الرقمي والخطط التطويرية التي تعتمدها الوزارة.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
04:36 PM

"العدل" تطلق خدمة الصك الإلكتروني في المحكمة العامة بالرياض

الوزارة اعتبرت تطبيقها بمثابة نقلة نوعية في الإجراءات القضائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة العدل إطلاق خدمة الصك الإلكتروني في المحكمة العامة بالرياض، بعد نجاح التجربة في المحاكم العمالية، حيث تسعى الوزارة بشكل مستمر للتحول الإلكتروني للإجراءات والتسهيل على المستفيدين، وتقديم الخدمة بطريقة ميسرة.

وأشارت الوزارة إلى أنه وإضافة إلى استثمار الوقت بالشكل الصحيح، فقد فعّلت الوزارة "الصك الإلكتروني" في المحكمة العامة بالرياض، حيث تم تحويل أهم خطوات العمل القضائي إلى التعامل الإلكتروني؛ إذ تعد خدمة "الصك الإلكتروني" نقلة نوعية في الإجراءات القضائية.

وقالت "العدل": إصدار الصك والمصادقة عليه أصبح يتم من قبل رئيس الدائرة مباشرة، فيما يجري تسليم صورة الحكم للأطراف بشكل إلكتروني برسالة نصية على الجوال المسجل في أبشر دون الحاجة للإجراءات الورقية ودون الحاجة لحضور أطراف القضية للمحكمة لاستلام صورة الصك.

وأضافت: خاصية الاعتراض على الأحكام متاحة لأطراف النزاع من خلال البوابة، ويجري استلامها ورفعها لمحاكم الاستئناف بشكل إلكتروني أيضاً.

وكانت المحاكم العمالية في المملكة قد بدأت في وقت سابق بتفعيل الصك الإلكتروني، فيما سيتم تطبيقها على بقية المحاكم بشكل تدريجي قريباً، حيث ستسهم هذه الخدمة بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين بما يتماشى مع التحول الرقمي والخطط التطويرية التي تعتمدها الوزارة.

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