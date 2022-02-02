النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سعود بن جلوي" يدشن مشروع "بيلار" السكني بضاحية "جوهرة جدة"

يوفر 618 شقة متعددة المساحات بأسعار تبدأ من 462 ألفًا لمستفيدي "سكني"

شهد مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، وضع حجر الأساس لمشروع "بيلار" السكني الجديد في ضاحية الجوهرة التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان (NHC) بالشراكة مع عددٍ من المطورين العقاريين من القطاع الخاص.

واستمع إلى شرح عن مراحل تنفيذ المشروع الذي يوفر 618 شقة سكنية متعددة المساحات والتصاميم التي تلائم كل احتياجات الأسر السعودية، ويأتي امتدادًا للجهود المبذولة لزيادة المعروض العقاري السكني لتوفير الحلول السكنية والتمويلية المستدامة عبر بناء الأنظمة والتشريعات، لزيادة نسبة تملّك الأسر السعودية إلى 70 % بحلول 2030 – وفق مستهدفات برنامج الإسكان.

وأُقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بالقرآن الكريم، ثم ألقى الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي كلمة أوضح فيها أن تدشين مشروع "بيلار" والواقع ضمن ضاحية الجوهرة بمحافظة جدة على مساحة تتجاوز 180ألف متر مربع في بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، يأتي امتدادًا للاهتمام المستمر من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- لتوفير المسكن الملائم للأسرة السعودية.

وقال البطي إن محافظة جدة تحتضن ثلاث ضواحٍ سكنية تتميز بوحداتها المتنوعة وأسعارها المناسبة، منها ضاحية الجوهرة الممتدة على مساحة تتجاوز مليوني متر مربع ضمن موقع استراتيجي مقابل لمدينة الملك عبدالله الرياضية لإتاحة أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية وتستوعب أكثر من 35 ألف نسمة، لتوفير مفهوم عصري للمجتمعات السكنية.

ويتميز مشروع "بيلار" بوحداته التي تتوزع في ثلاثة نماذج من العمائر السكنية ضمن خيارات ونماذج متنوعة بتصاميم عصرية وبأسعار تبدأ من 462 ألف ريال لمستفيدي "سكني" ونحو 686 ألف ريال ضمن سعر السوق وبأقساط شهرية ميسرة، وبتصاميمه النموذجية وفق أعلى المعايير بمساحات تتراوح بين 192 – 312م2 للوحدة.

ويمكن للمستفيدين الاطلاع على تفاصيل وحدات المشروع إلكترونيًا عبر موقع وتطبيق "سكني" ضمن خطوات سهلة واستحقاق فوري دون انتظار بزيارة الرابط: (https://sakani.housing.sa/all-projects-map)، أو زيارة مركز سكني الشامل في محافظة جدة.

جدة بيلار الجوهرة سكني الإسكان NHC القطاع الخاص

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سعود بن جلوي" يدشن مشروع "بيلار" السكني بضاحية "جوهرة جدة"
سبق

شهد مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، وضع حجر الأساس لمشروع "بيلار" السكني الجديد في ضاحية الجوهرة التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان (NHC) بالشراكة مع عددٍ من المطورين العقاريين من القطاع الخاص.

واستمع إلى شرح عن مراحل تنفيذ المشروع الذي يوفر 618 شقة سكنية متعددة المساحات والتصاميم التي تلائم كل احتياجات الأسر السعودية، ويأتي امتدادًا للجهود المبذولة لزيادة المعروض العقاري السكني لتوفير الحلول السكنية والتمويلية المستدامة عبر بناء الأنظمة والتشريعات، لزيادة نسبة تملّك الأسر السعودية إلى 70 % بحلول 2030 – وفق مستهدفات برنامج الإسكان.

وأُقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بالقرآن الكريم، ثم ألقى الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي كلمة أوضح فيها أن تدشين مشروع "بيلار" والواقع ضمن ضاحية الجوهرة بمحافظة جدة على مساحة تتجاوز 180ألف متر مربع في بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، يأتي امتدادًا للاهتمام المستمر من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- لتوفير المسكن الملائم للأسرة السعودية.

وقال البطي إن محافظة جدة تحتضن ثلاث ضواحٍ سكنية تتميز بوحداتها المتنوعة وأسعارها المناسبة، منها ضاحية الجوهرة الممتدة على مساحة تتجاوز مليوني متر مربع ضمن موقع استراتيجي مقابل لمدينة الملك عبدالله الرياضية لإتاحة أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية وتستوعب أكثر من 35 ألف نسمة، لتوفير مفهوم عصري للمجتمعات السكنية.

ويتميز مشروع "بيلار" بوحداته التي تتوزع في ثلاثة نماذج من العمائر السكنية ضمن خيارات ونماذج متنوعة بتصاميم عصرية وبأسعار تبدأ من 462 ألف ريال لمستفيدي "سكني" ونحو 686 ألف ريال ضمن سعر السوق وبأقساط شهرية ميسرة، وبتصاميمه النموذجية وفق أعلى المعايير بمساحات تتراوح بين 192 – 312م2 للوحدة.

ويمكن للمستفيدين الاطلاع على تفاصيل وحدات المشروع إلكترونيًا عبر موقع وتطبيق "سكني" ضمن خطوات سهلة واستحقاق فوري دون انتظار بزيارة الرابط: (https://sakani.housing.sa/all-projects-map)، أو زيارة مركز سكني الشامل في محافظة جدة.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
10:43 PM

"سعود بن جلوي" يدشن مشروع "بيلار" السكني بضاحية "جوهرة جدة"

يوفر 618 شقة متعددة المساحات بأسعار تبدأ من 462 ألفًا لمستفيدي "سكني"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
1
104

شهد مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، وضع حجر الأساس لمشروع "بيلار" السكني الجديد في ضاحية الجوهرة التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان (NHC) بالشراكة مع عددٍ من المطورين العقاريين من القطاع الخاص.

واستمع إلى شرح عن مراحل تنفيذ المشروع الذي يوفر 618 شقة سكنية متعددة المساحات والتصاميم التي تلائم كل احتياجات الأسر السعودية، ويأتي امتدادًا للجهود المبذولة لزيادة المعروض العقاري السكني لتوفير الحلول السكنية والتمويلية المستدامة عبر بناء الأنظمة والتشريعات، لزيادة نسبة تملّك الأسر السعودية إلى 70 % بحلول 2030 – وفق مستهدفات برنامج الإسكان.

وأُقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بالقرآن الكريم، ثم ألقى الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي كلمة أوضح فيها أن تدشين مشروع "بيلار" والواقع ضمن ضاحية الجوهرة بمحافظة جدة على مساحة تتجاوز 180ألف متر مربع في بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، يأتي امتدادًا للاهتمام المستمر من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- لتوفير المسكن الملائم للأسرة السعودية.

وقال البطي إن محافظة جدة تحتضن ثلاث ضواحٍ سكنية تتميز بوحداتها المتنوعة وأسعارها المناسبة، منها ضاحية الجوهرة الممتدة على مساحة تتجاوز مليوني متر مربع ضمن موقع استراتيجي مقابل لمدينة الملك عبدالله الرياضية لإتاحة أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية وتستوعب أكثر من 35 ألف نسمة، لتوفير مفهوم عصري للمجتمعات السكنية.

ويتميز مشروع "بيلار" بوحداته التي تتوزع في ثلاثة نماذج من العمائر السكنية ضمن خيارات ونماذج متنوعة بتصاميم عصرية وبأسعار تبدأ من 462 ألف ريال لمستفيدي "سكني" ونحو 686 ألف ريال ضمن سعر السوق وبأقساط شهرية ميسرة، وبتصاميمه النموذجية وفق أعلى المعايير بمساحات تتراوح بين 192 – 312م2 للوحدة.

ويمكن للمستفيدين الاطلاع على تفاصيل وحدات المشروع إلكترونيًا عبر موقع وتطبيق "سكني" ضمن خطوات سهلة واستحقاق فوري دون انتظار بزيارة الرابط: (https://sakani.housing.sa/all-projects-map)، أو زيارة مركز سكني الشامل في محافظة جدة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,138
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,882
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,989
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,823

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة