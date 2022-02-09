النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لهيب أسعار الكهرباء يفاقم معاناة الأتراك من صقيع الشتاء

الطبقات الوسطى لم تعد قادرة على تحمل تكلفتها

مع ارتفاع كلفة المعيشة في تركيا؛ بسبب التضخم الذي بلغ رسميًّا 48,7 في المئة في يناير الماضي، أصبحت أسعار الغاز والكهرباء باهظة جداً، ولم تعد الطبقات الوسطى قادرة على تحمل كلفتها في خضم فصل شتاء شديد البرودة.

ومن بين الصعوبات الجمة التي يواجهها معظم السكان، يشكل رفع أسعار الكهرباء في الأول من يناير بين 52 في المئة و127 في المئة، وفق تسعير تدريجي مرتبط بالاستهلاك، المشكلة الأصعب؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وبين الغاز والكهرباء شهد الكثير من الأتراك فواتيرهم تتضاعف أو ترتفع بثلاثة أضعاف بين ليلة وضحاها، كما أصبحت تكلفة الطاقة موضوع حديث متكرر لا سيما في صفوف التجار الذين يواجهون أسعارًا أعلى.

وباتت بعض المحلات تضيف الآن رسم خدمة قدره 4 ليرات "25 سنتًا من اليورو" على الزبائن الذين يجلسون في قاعات مدفأة.

وقبل ثمانية عشر شهرًا من الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي يأمل الرئيس رجب طيب أردوغان بنتيجتها، أن يبدأ ولاية ثالثة، أصبح التضخم مسألة سياسية.

وتساقط الثلج بكثافة على أنقرة، فيما تدنت الحرارة إلى عشر درجات تحت الصفر.

الرئيسية/ محطات

اعلان
لهيب أسعار الكهرباء يفاقم معاناة الأتراك من صقيع الشتاء
سبق

مع ارتفاع كلفة المعيشة في تركيا؛ بسبب التضخم الذي بلغ رسميًّا 48,7 في المئة في يناير الماضي، أصبحت أسعار الغاز والكهرباء باهظة جداً، ولم تعد الطبقات الوسطى قادرة على تحمل كلفتها في خضم فصل شتاء شديد البرودة.

ومن بين الصعوبات الجمة التي يواجهها معظم السكان، يشكل رفع أسعار الكهرباء في الأول من يناير بين 52 في المئة و127 في المئة، وفق تسعير تدريجي مرتبط بالاستهلاك، المشكلة الأصعب؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وبين الغاز والكهرباء شهد الكثير من الأتراك فواتيرهم تتضاعف أو ترتفع بثلاثة أضعاف بين ليلة وضحاها، كما أصبحت تكلفة الطاقة موضوع حديث متكرر لا سيما في صفوف التجار الذين يواجهون أسعارًا أعلى.

وباتت بعض المحلات تضيف الآن رسم خدمة قدره 4 ليرات "25 سنتًا من اليورو" على الزبائن الذين يجلسون في قاعات مدفأة.

وقبل ثمانية عشر شهرًا من الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي يأمل الرئيس رجب طيب أردوغان بنتيجتها، أن يبدأ ولاية ثالثة، أصبح التضخم مسألة سياسية.

وتساقط الثلج بكثافة على أنقرة، فيما تدنت الحرارة إلى عشر درجات تحت الصفر.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
08:05 PM

لهيب أسعار الكهرباء يفاقم معاناة الأتراك من صقيع الشتاء

الطبقات الوسطى لم تعد قادرة على تحمل تكلفتها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
803

مع ارتفاع كلفة المعيشة في تركيا؛ بسبب التضخم الذي بلغ رسميًّا 48,7 في المئة في يناير الماضي، أصبحت أسعار الغاز والكهرباء باهظة جداً، ولم تعد الطبقات الوسطى قادرة على تحمل كلفتها في خضم فصل شتاء شديد البرودة.

ومن بين الصعوبات الجمة التي يواجهها معظم السكان، يشكل رفع أسعار الكهرباء في الأول من يناير بين 52 في المئة و127 في المئة، وفق تسعير تدريجي مرتبط بالاستهلاك، المشكلة الأصعب؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وبين الغاز والكهرباء شهد الكثير من الأتراك فواتيرهم تتضاعف أو ترتفع بثلاثة أضعاف بين ليلة وضحاها، كما أصبحت تكلفة الطاقة موضوع حديث متكرر لا سيما في صفوف التجار الذين يواجهون أسعارًا أعلى.

وباتت بعض المحلات تضيف الآن رسم خدمة قدره 4 ليرات "25 سنتًا من اليورو" على الزبائن الذين يجلسون في قاعات مدفأة.

وقبل ثمانية عشر شهرًا من الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي يأمل الرئيس رجب طيب أردوغان بنتيجتها، أن يبدأ ولاية ثالثة، أصبح التضخم مسألة سياسية.

وتساقط الثلج بكثافة على أنقرة، فيما تدنت الحرارة إلى عشر درجات تحت الصفر.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,614
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,340
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,034
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,062

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة