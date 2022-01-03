شركة "العلامة الخليجية" توقّع لافتتاح أول فرع بوبايز®️ في الرياض

أحد أكبر مطاعم الوجبات السريعة العالمية.. ومزيد من التوسع في الطريق

وقّعت شركة "العلامة الخليجية" للوجبات السريعة، المملوكة لشركة التنمية الغذائية، اتفاقية تطوير وامتياز مع بوبايز®️ أحد أكبر مطاعم الوجبات السريعة للدجاج حول العالم، وذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع عبر سلاسل القيمة المضافة لمنتجاتها.

وأعلنت الشركة أن الاتفاقية تمهّد الطريق نحو مزيد من التوسّع بافتتاح مطاعم جديدة في المملكة.

وجاءت هذه الخطوة التوسعية في إطار الطفرة التي حققتها وجبات الدجاج؛ حيث ارتفع الاستهلاك العالمي للفرد لأكثر من ثلاثة أضعاف منذ منتصف الستينيات، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

وافتتح رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الغذائية عمرو الدباغ الفرع الأول في الرياض، وقال: هذه الشراكة ستسهم في تعزيز منتج "صنع في السعودية "باستخدام دجاج التنمية المحلي مما سيساهم في تطبيق استراتيجية التنمية التوسعية وتوفير الوظائف لشباب الوطن وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

جدير بالذكر أن افتتاح أول فروع السلسلة بحلتها الجديدة هو ضمن الامتياز الحصري للشركة في الشرق الأوسط والذي لاقى إقبال واسع وملفت حيث تستخدم بوبايز®️ في وجباتها دواجن "التنمية الغذائية" الطازجة والمنتجة محليًا والحاصلة على شهادة حلال من المركز السعودي الحلال.

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة التنمية الغذائية ذو الفقار الحمداني: "يمثل إعلان اليوم خطوة مهمة في مسار التنمية، حيث نقوم بتنويع أعمالنا بشكل أكبر عبر سلسلة القيمة المضافة؛ حيث تشكل شركة العلامة الخليجية للوجبات السريعة والاتفاقية مع "بوبايز" جزءًا من خطط النمو الاستراتيجية الخاصة بنا، والتي ستجعلنا نركز على توسيع قدراتنا في قطاعاتنا الأساسية وبناء نموذج مشغل امتياز تجاري رائد في مجال الأغذية.

وأضاف: نتطلع إلى مواصلة تقديم الدجاج الطازج للعملاء في جميع أنحاء المنطقة، ودعم الهدف الاستراتيجي للحكومة السعودية المتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الدواجن.

وأردف "الحمداني": ستتم كذلك مواءمة قطاع الامتياز الغذائي الجديد مع نموذج العطاء والكسب والاستدامة الذي تنتهجه الشركة، وسيدعم خلق فرص العمل للمواطنين السعوديين في قطاع التجزئة.

بدوره، قال عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التنمية الغذائية أحمد بن شرف عسيلان: هذه الخطوة تأتي من ضمن مستهدفات الشركة التوسعية؛ حيث يشكّل قطاع خدمات المطاعم والتموين قرابة 50% من استهلاك الدواجن في المملكة.

وأضاف: تطمح شركة التنمية الغذائية للاستحواذ على نسبة أكبر في هذا القطاع المهم، وإن منتجات الدواجن كافة في مطاعم بوبايز®️ يتم توريدها من شركة التنمية وهذا يثبت قدرة الصناعات الغذائية السعودية على الإيفاء بمتطلبات ومعايير المطاعم العالمية وتقديم أفضل المنتجات الحلال ذات الجودة العالية.

من جهته، قال الرئيس الدولي لشركة ريسترانت براندز إنترناشيونال، الشركة الأم لـ بوبايز®️ ديفيد شير: تعد المملكة العربية السعودية سوقًا مهمًّا في خططنا التوسعية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونتطلع لخدمة عشاق علامتنا التجارية لاكتشاف أطباق بوبايز المشهورة عالميًا بما في ذلك ساندويتش الدجاج المميز.

وأضاف: اتفاقيتنا مع شركة العلامة الخليجية للوجبات السريعة خطوة كبيرة تسهم في الوفاء بالتزامنا بتقديم خدماتنا ومزيجنا الفريد من التوابل والنكهات والخبرات لعملائنا في المملكة العربية السعودية.