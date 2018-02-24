عبَّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للتفجير بسيارتَيْن ملغومتَيْن في العاصمة الصومالية مقديشو، والهجمات التي شهدتها العاصمة كابول وإقليم فراه بجمهورية أفغانستان. وأكد المصدر وقوف السعودية إلى جانب تلك الدول الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومتَيْ وشعبَيْ جمهورية الصومال وجمهورية أفغانستان الإسلامية، متمنيًا للجرحى الشفاء العاجل.

السعودية تدين التفجير بسيارتَيْن ملغومتَيْن بمقديشو وهجمات كابول وفراه في أفغانستان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2018-02-24 عبَّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للتفجير بسيارتَيْن ملغومتَيْن في العاصمة الصومالية مقديشو، والهجمات التي شهدتها العاصمة كابول وإقليم فراه بجمهورية أفغانستان.



وأكد المصدر وقوف السعودية إلى جانب تلك الدول الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومتَيْ وشعبَيْ جمهورية الصومال وجمهورية أفغانستان الإسلامية، متمنيًا للجرحى الشفاء العاجل.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439 09:40 PM

السعودية تدين التفجير بسيارتَيْن ملغومتَيْن بمقديشو وهجمات كابول وفراه في أفغانستان أكدت وقوفها إلى جانب الدول الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف





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عبَّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للتفجير بسيارتَيْن ملغومتَيْن في العاصمة الصومالية مقديشو، والهجمات التي شهدتها العاصمة كابول وإقليم فراه بجمهورية أفغانستان.



وأكد المصدر وقوف السعودية إلى جانب تلك الدول الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومتَيْ وشعبَيْ جمهورية الصومال وجمهورية أفغانستان الإسلامية، متمنيًا للجرحى الشفاء العاجل.