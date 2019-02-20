النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالأرقام.. انخفاض في إصابات "كورونا" في السعودية خلال أسبوع

"الصحة" تجيب عن أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا.. غدًا

يجيب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد خالد العبدالعالي، غدًا الأحد خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة الصحة أسبوعيًّا لمتابعة مستجدات فيروس كورونا (كوفيد - 19) عن أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا حول الجائحة.

كما يكشف عن المؤشرات الوبائية، وأبرز الإحصائيات الصحية، ويتحدث عن الأوضاع العالمية للجائحة، ومستجدات اللقاحات.

ولفتت وزارة الصحة إلى أنه يمكن المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

يُشار إلى أن حالات كورونا بالسعودية شهدت خلال أسبوع تسجيل انخفاض في أعداد الحالات؛ إذ أعلنت وزارة الصحة يوم الأحد الماضي 13 فبراير تسجيل 2136 حالة، بينما سجلت يوم الاثنين 14 فبراير 2227 حالة، والثلاثاء 15 فبراير 1982 حالة، والأربعاء 16 فبراير 1793 حالة، والخميس 17 فبراير 1569 حالة، والجمعة 18 فبراير 1376، أما اليوم السبت 19 فبراير 2022 فتم تسجيل 997 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 738331 حالة.

وزارة الصحة لقاح كورونا كورونا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالأرقام.. انخفاض في إصابات "كورونا" في السعودية خلال أسبوع
سبق

يجيب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد خالد العبدالعالي، غدًا الأحد خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة الصحة أسبوعيًّا لمتابعة مستجدات فيروس كورونا (كوفيد - 19) عن أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا حول الجائحة.

كما يكشف عن المؤشرات الوبائية، وأبرز الإحصائيات الصحية، ويتحدث عن الأوضاع العالمية للجائحة، ومستجدات اللقاحات.

ولفتت وزارة الصحة إلى أنه يمكن المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

يُشار إلى أن حالات كورونا بالسعودية شهدت خلال أسبوع تسجيل انخفاض في أعداد الحالات؛ إذ أعلنت وزارة الصحة يوم الأحد الماضي 13 فبراير تسجيل 2136 حالة، بينما سجلت يوم الاثنين 14 فبراير 2227 حالة، والثلاثاء 15 فبراير 1982 حالة، والأربعاء 16 فبراير 1793 حالة، والخميس 17 فبراير 1569 حالة، والجمعة 18 فبراير 1376، أما اليوم السبت 19 فبراير 2022 فتم تسجيل 997 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 738331 حالة.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
10:58 PM

بالأرقام.. انخفاض في إصابات "كورونا" في السعودية خلال أسبوع

"الصحة" تجيب عن أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا.. غدًا

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
8
1,717

يجيب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد خالد العبدالعالي، غدًا الأحد خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة الصحة أسبوعيًّا لمتابعة مستجدات فيروس كورونا (كوفيد - 19) عن أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا حول الجائحة.

كما يكشف عن المؤشرات الوبائية، وأبرز الإحصائيات الصحية، ويتحدث عن الأوضاع العالمية للجائحة، ومستجدات اللقاحات.

ولفتت وزارة الصحة إلى أنه يمكن المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

يُشار إلى أن حالات كورونا بالسعودية شهدت خلال أسبوع تسجيل انخفاض في أعداد الحالات؛ إذ أعلنت وزارة الصحة يوم الأحد الماضي 13 فبراير تسجيل 2136 حالة، بينما سجلت يوم الاثنين 14 فبراير 2227 حالة، والثلاثاء 15 فبراير 1982 حالة، والأربعاء 16 فبراير 1793 حالة، والخميس 17 فبراير 1569 حالة، والجمعة 18 فبراير 1376، أما اليوم السبت 19 فبراير 2022 فتم تسجيل 997 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 738331 حالة.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,152
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,569
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,220
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,169

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عمق تاريخي وثقل سياسي لوطننا العظيم

عمق تاريخي وثقل سياسي لوطننا العظيم

جمعان الكرت
اليوم المطبوع على جبين كل مواطن سعودي!!

اليوم المطبوع على جبين كل مواطن سعودي!!

عبدالمحسن الحارثي
التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة