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"التخصصات الصحية وتقويم التعليم" تبحثان التعاون المشترك

النقاش تطرق إلى "البيانات وذكاء الأعمال والرخص المهنية"

عقدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في مقرها بالرياض اليوم؛ اجتماعًا مع هيئة تقويم التعليم والتدريب لبحث عدد من مجالات التعاون بين الجانبين في مجالات البيانات والتقييم والتدريب، بحضور رئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، والأمين العام لهيئة التخصصات الدكتور أيمن بن أسعد عبده.

وأكد "عبده" أهمية التنسيق والتكامل بما يحقق أهداف الجهتين، لافتاً إلى أن هيئة التخصصات الصحية حريصة على التكامل مع جميع الجهات ذات الأهداف المشتركة والاستفادة من الخبرات وتبادل البيانات.

من جهته شدد "زمان" على أهمية مثل هذه الاجتماعات التنسيقية, منوهاً بدور الهيئة وسعيها نحو ما يرفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما في المملكة لأعلى المستويات العالمية، وبالأدوار التي تقوم بها الجهتان في مجالات الصحة والتقييم والتدريب.

وناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تتعلق بالبيانات وذكاء الأعمال، وكذلك الرخص المهنية، والإطار الوطني للمؤهلات وآليات تفعيله.

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التخصصات الصحية وتقويم التعليم" تبحثان التعاون المشترك
سبق

عقدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في مقرها بالرياض اليوم؛ اجتماعًا مع هيئة تقويم التعليم والتدريب لبحث عدد من مجالات التعاون بين الجانبين في مجالات البيانات والتقييم والتدريب، بحضور رئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، والأمين العام لهيئة التخصصات الدكتور أيمن بن أسعد عبده.

وأكد "عبده" أهمية التنسيق والتكامل بما يحقق أهداف الجهتين، لافتاً إلى أن هيئة التخصصات الصحية حريصة على التكامل مع جميع الجهات ذات الأهداف المشتركة والاستفادة من الخبرات وتبادل البيانات.

من جهته شدد "زمان" على أهمية مثل هذه الاجتماعات التنسيقية, منوهاً بدور الهيئة وسعيها نحو ما يرفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما في المملكة لأعلى المستويات العالمية، وبالأدوار التي تقوم بها الجهتان في مجالات الصحة والتقييم والتدريب.

وناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تتعلق بالبيانات وذكاء الأعمال، وكذلك الرخص المهنية، والإطار الوطني للمؤهلات وآليات تفعيله.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
05:08 PM

"التخصصات الصحية وتقويم التعليم" تبحثان التعاون المشترك

النقاش تطرق إلى "البيانات وذكاء الأعمال والرخص المهنية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في مقرها بالرياض اليوم؛ اجتماعًا مع هيئة تقويم التعليم والتدريب لبحث عدد من مجالات التعاون بين الجانبين في مجالات البيانات والتقييم والتدريب، بحضور رئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، والأمين العام لهيئة التخصصات الدكتور أيمن بن أسعد عبده.

وأكد "عبده" أهمية التنسيق والتكامل بما يحقق أهداف الجهتين، لافتاً إلى أن هيئة التخصصات الصحية حريصة على التكامل مع جميع الجهات ذات الأهداف المشتركة والاستفادة من الخبرات وتبادل البيانات.

من جهته شدد "زمان" على أهمية مثل هذه الاجتماعات التنسيقية, منوهاً بدور الهيئة وسعيها نحو ما يرفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما في المملكة لأعلى المستويات العالمية، وبالأدوار التي تقوم بها الجهتان في مجالات الصحة والتقييم والتدريب.

وناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تتعلق بالبيانات وذكاء الأعمال، وكذلك الرخص المهنية، والإطار الوطني للمؤهلات وآليات تفعيله.

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