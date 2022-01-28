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الصندوق المجتمعي يطلق أولى مبادراته خلال 2022م

للتخفيف من وطأة الشتاء على المناطق الأشد برودة

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الصندوق المجتمعي وبالتعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية، مبادرة التخفيف من وطأة الشتاء على المناطق الطرفية والمناطق الأشد برودة، وذلك ضمن المبادرات المجتمعية للصندوق للعام 2022م.

وتهدف هذه المبادرة إلى توفير مستلزمات الشتاء؛ حيث تتضمن الكسوة البطانيات والملابس الشتوية والمدافئ للأسر المحتاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي والجمعيات الأهلية.

وتشمل المبادرة تسع مناطق بالتعاون مع أكثر من 180 جمعية لتنفيذها وتوزيعها للمستفيدين بإجمالي يتجاوز 19 مليون ريال.

وجاءت هذه المساعدات من تبرعات ومساهمات العديد من القطاعات منذ إطلاق الصندوق بالشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف ومجلس المؤسسات الأهلية ومجلس الجمعيات الأهلية.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا للمبادرات التي يدعمها الصندوق المجتمعي منذ إطلاقه مع جائحة كورونا لتخفيف الآثار والتداعيات السلبية من الجائحة، وتوفير حياة كريمة للمواطن والمقيم اتباعًا للمنهج الإسلامي في التكاتف والتراحم بين أفراد المجتمع كافة.

الصندوق المجتمعي مجلس الجمعيات الأهلية الشتاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الصندوق المجتمعي يطلق أولى مبادراته خلال 2022م
سبق

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الصندوق المجتمعي وبالتعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية، مبادرة التخفيف من وطأة الشتاء على المناطق الطرفية والمناطق الأشد برودة، وذلك ضمن المبادرات المجتمعية للصندوق للعام 2022م.

وتهدف هذه المبادرة إلى توفير مستلزمات الشتاء؛ حيث تتضمن الكسوة البطانيات والملابس الشتوية والمدافئ للأسر المحتاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي والجمعيات الأهلية.

وتشمل المبادرة تسع مناطق بالتعاون مع أكثر من 180 جمعية لتنفيذها وتوزيعها للمستفيدين بإجمالي يتجاوز 19 مليون ريال.

وجاءت هذه المساعدات من تبرعات ومساهمات العديد من القطاعات منذ إطلاق الصندوق بالشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف ومجلس المؤسسات الأهلية ومجلس الجمعيات الأهلية.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا للمبادرات التي يدعمها الصندوق المجتمعي منذ إطلاقه مع جائحة كورونا لتخفيف الآثار والتداعيات السلبية من الجائحة، وتوفير حياة كريمة للمواطن والمقيم اتباعًا للمنهج الإسلامي في التكاتف والتراحم بين أفراد المجتمع كافة.

28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443
06:30 PM
اخر تعديل
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
01:26 AM

الصندوق المجتمعي يطلق أولى مبادراته خلال 2022م

للتخفيف من وطأة الشتاء على المناطق الأشد برودة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الصندوق المجتمعي وبالتعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية، مبادرة التخفيف من وطأة الشتاء على المناطق الطرفية والمناطق الأشد برودة، وذلك ضمن المبادرات المجتمعية للصندوق للعام 2022م.

وتهدف هذه المبادرة إلى توفير مستلزمات الشتاء؛ حيث تتضمن الكسوة البطانيات والملابس الشتوية والمدافئ للأسر المحتاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي والجمعيات الأهلية.

وتشمل المبادرة تسع مناطق بالتعاون مع أكثر من 180 جمعية لتنفيذها وتوزيعها للمستفيدين بإجمالي يتجاوز 19 مليون ريال.

وجاءت هذه المساعدات من تبرعات ومساهمات العديد من القطاعات منذ إطلاق الصندوق بالشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف ومجلس المؤسسات الأهلية ومجلس الجمعيات الأهلية.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا للمبادرات التي يدعمها الصندوق المجتمعي منذ إطلاقه مع جائحة كورونا لتخفيف الآثار والتداعيات السلبية من الجائحة، وتوفير حياة كريمة للمواطن والمقيم اتباعًا للمنهج الإسلامي في التكاتف والتراحم بين أفراد المجتمع كافة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,998
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,768
38 مليار ..

38 مليار ..

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2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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