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زار سفارة السلطنة.. أمير الرياض يقدم العزاء في وفاة السلطان قابوس

قام أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بزيارة اليوم, لسفارة سلطنة عمان بالرياض، قدم خلالها العزاء والمواساة في وفاة السلطان قابوس بن سعيد - رحمه الله-.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر السفارة نائب رئيس بعثة سفارة سلطنة عمان بالمملكة الوزير المفوض سيف بن ناصر البداعي وعدد من مسؤولي السفارة. وسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
من جهته أعرب نائب رئيس بعثة سفارة سلطنة عمان بالمملكة عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على مشاعره الطيبة, داعياً الله للفقيد بالرحمة والمغفرة.

أمير الرياض وفاة السلطان قابوس بن سعيد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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زار سفارة السلطنة.. أمير الرياض يقدم العزاء في وفاة السلطان قابوس
سبق

قام أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بزيارة اليوم, لسفارة سلطنة عمان بالرياض، قدم خلالها العزاء والمواساة في وفاة السلطان قابوس بن سعيد - رحمه الله-.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر السفارة نائب رئيس بعثة سفارة سلطنة عمان بالمملكة الوزير المفوض سيف بن ناصر البداعي وعدد من مسؤولي السفارة. وسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
من جهته أعرب نائب رئيس بعثة سفارة سلطنة عمان بالمملكة عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على مشاعره الطيبة, داعياً الله للفقيد بالرحمة والمغفرة.

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
04:52 PM

زار سفارة السلطنة.. أمير الرياض يقدم العزاء في وفاة السلطان قابوس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,290

قام أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بزيارة اليوم, لسفارة سلطنة عمان بالرياض، قدم خلالها العزاء والمواساة في وفاة السلطان قابوس بن سعيد - رحمه الله-.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر السفارة نائب رئيس بعثة سفارة سلطنة عمان بالمملكة الوزير المفوض سيف بن ناصر البداعي وعدد من مسؤولي السفارة. وسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
من جهته أعرب نائب رئيس بعثة سفارة سلطنة عمان بالمملكة عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على مشاعره الطيبة, داعياً الله للفقيد بالرحمة والمغفرة.

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