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تنطلق من تبوك وتندفع مع زخات رعدية.. هنا "موعد وخريطة الماطرة المنتظرة"

توقعات بأحوال جوية غير مستقرة في الرياض.. سحب تتكاثر وفرصة هطولات

تتفق كل المعطيات الجوية على تأثر أجزاء واسعة من المملكة، خاصة القطاع الساحلي الغربي منها؛ اعتبارًا من مساء غد الأحد، بعبور جبهة هوائية باردة، تعمل على نشوء أحوال جوية غير مستقرة على سواحل وسط وشمال البحر الأحمر، تجلب الأمطار الغزيرة للعديد من المناطق.

وعن التسلسل الزمني للحالة الماطرة، تبدأ الحالة من تبوك مساء الأحد وتتركز على السواحل، ويُتوقع أن تكون منطقة تبوك هي نقطة الانطلاقة للحالة الماطرة الجديدة؛ بحيث تبدأ السحب الركامية الرعدية بالتشكل في سماء البحر الأحمر مع ساعات عصر ومساء يوم الأحد، وتندفع نحو سواحل "ضباء- الوجه" ثم الأجزاء الداخلية من منطقة تبوك، مترافقة بزخات رعدية من المطر، كما تمتد فرص الأمطار شرقًا لتشمل كلًّا من الجوف والحدود الشمالية ولكن بشدة أقل؛ بحسب "طقس العرب".

وتتعمق تأثيرات الجبهة الباردة صباح الاثنين، لتشمل الغيوم الرعدية، وسط البحر الأحمر منها جدة ورابغ وينبع؛ حيث مع ساعات صباح يوم الاثنين تتأثر السواحل الغربية من المملكة "جدة ورابغ وينبع"، بعبور لجبهة هوائية باردة، تتشكل على إثرها سحب ركامية رعدية "قوية أحيانًا" وسط البحر الأحمر، تتحرك شرقًا نحو السواحل المذكورة، مترافقة بزخات رعدية من المطر، ولا يُستبعد أن تكون هذه الزخات غزيرة أحيانًا ومترافقة بزخات من البرد، كما تمتد بعض الزخات المطرية نحو الطائف ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تشير التوقعات إلى تأثر منطقة الرياض، إضافة لحائل والقصيم وحفر الباطن بأحوال جوية غير مستقرة، ويُتوقع تكاثر السحب في هذه المناطق مساء الاثنين وليل الاثنين/الثلاثاء، مع فرصة لهطول بعض الزخات المحلية من الأمطار، تكون ما بين الخفيفة والمتوسطة والله أعلم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنطلق من تبوك وتندفع مع زخات رعدية.. هنا "موعد وخريطة الماطرة المنتظرة"
سبق

تتفق كل المعطيات الجوية على تأثر أجزاء واسعة من المملكة، خاصة القطاع الساحلي الغربي منها؛ اعتبارًا من مساء غد الأحد، بعبور جبهة هوائية باردة، تعمل على نشوء أحوال جوية غير مستقرة على سواحل وسط وشمال البحر الأحمر، تجلب الأمطار الغزيرة للعديد من المناطق.

وعن التسلسل الزمني للحالة الماطرة، تبدأ الحالة من تبوك مساء الأحد وتتركز على السواحل، ويُتوقع أن تكون منطقة تبوك هي نقطة الانطلاقة للحالة الماطرة الجديدة؛ بحيث تبدأ السحب الركامية الرعدية بالتشكل في سماء البحر الأحمر مع ساعات عصر ومساء يوم الأحد، وتندفع نحو سواحل "ضباء- الوجه" ثم الأجزاء الداخلية من منطقة تبوك، مترافقة بزخات رعدية من المطر، كما تمتد فرص الأمطار شرقًا لتشمل كلًّا من الجوف والحدود الشمالية ولكن بشدة أقل؛ بحسب "طقس العرب".

وتتعمق تأثيرات الجبهة الباردة صباح الاثنين، لتشمل الغيوم الرعدية، وسط البحر الأحمر منها جدة ورابغ وينبع؛ حيث مع ساعات صباح يوم الاثنين تتأثر السواحل الغربية من المملكة "جدة ورابغ وينبع"، بعبور لجبهة هوائية باردة، تتشكل على إثرها سحب ركامية رعدية "قوية أحيانًا" وسط البحر الأحمر، تتحرك شرقًا نحو السواحل المذكورة، مترافقة بزخات رعدية من المطر، ولا يُستبعد أن تكون هذه الزخات غزيرة أحيانًا ومترافقة بزخات من البرد، كما تمتد بعض الزخات المطرية نحو الطائف ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تشير التوقعات إلى تأثر منطقة الرياض، إضافة لحائل والقصيم وحفر الباطن بأحوال جوية غير مستقرة، ويُتوقع تكاثر السحب في هذه المناطق مساء الاثنين وليل الاثنين/الثلاثاء، مع فرصة لهطول بعض الزخات المحلية من الأمطار، تكون ما بين الخفيفة والمتوسطة والله أعلم.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
03:58 PM

تنطلق من تبوك وتندفع مع زخات رعدية.. هنا "موعد وخريطة الماطرة المنتظرة"

توقعات بأحوال جوية غير مستقرة في الرياض.. سحب تتكاثر وفرصة هطولات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تتفق كل المعطيات الجوية على تأثر أجزاء واسعة من المملكة، خاصة القطاع الساحلي الغربي منها؛ اعتبارًا من مساء غد الأحد، بعبور جبهة هوائية باردة، تعمل على نشوء أحوال جوية غير مستقرة على سواحل وسط وشمال البحر الأحمر، تجلب الأمطار الغزيرة للعديد من المناطق.

وعن التسلسل الزمني للحالة الماطرة، تبدأ الحالة من تبوك مساء الأحد وتتركز على السواحل، ويُتوقع أن تكون منطقة تبوك هي نقطة الانطلاقة للحالة الماطرة الجديدة؛ بحيث تبدأ السحب الركامية الرعدية بالتشكل في سماء البحر الأحمر مع ساعات عصر ومساء يوم الأحد، وتندفع نحو سواحل "ضباء- الوجه" ثم الأجزاء الداخلية من منطقة تبوك، مترافقة بزخات رعدية من المطر، كما تمتد فرص الأمطار شرقًا لتشمل كلًّا من الجوف والحدود الشمالية ولكن بشدة أقل؛ بحسب "طقس العرب".

وتتعمق تأثيرات الجبهة الباردة صباح الاثنين، لتشمل الغيوم الرعدية، وسط البحر الأحمر منها جدة ورابغ وينبع؛ حيث مع ساعات صباح يوم الاثنين تتأثر السواحل الغربية من المملكة "جدة ورابغ وينبع"، بعبور لجبهة هوائية باردة، تتشكل على إثرها سحب ركامية رعدية "قوية أحيانًا" وسط البحر الأحمر، تتحرك شرقًا نحو السواحل المذكورة، مترافقة بزخات رعدية من المطر، ولا يُستبعد أن تكون هذه الزخات غزيرة أحيانًا ومترافقة بزخات من البرد، كما تمتد بعض الزخات المطرية نحو الطائف ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تشير التوقعات إلى تأثر منطقة الرياض، إضافة لحائل والقصيم وحفر الباطن بأحوال جوية غير مستقرة، ويُتوقع تكاثر السحب في هذه المناطق مساء الاثنين وليل الاثنين/الثلاثاء، مع فرصة لهطول بعض الزخات المحلية من الأمطار، تكون ما بين الخفيفة والمتوسطة والله أعلم.

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