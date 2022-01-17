النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تبوك .. زفاف إحدى نزيلات وحدة الحماية الاجتماعية بعد انتهاء قضيتها مع ذويها

خرجت مع زوجها في جو يسوده الفرح والبهجة

احتفلت وحدة الحماية الاجتماعية بمنطقة تبوك، مساء اليوم، بعقد قران إحدى نزيلاتها، حيث تم عقد قرانها بعد إنهاء جميع الإجراءات اللازمة، وانتهاء قضيتها مع ذويها، ومن ثم خروجها مع زوجها في جو يسوده الفرح والبهجة والسرور، وذلك بحضور مدير وحدة الحماية الاجتماعية بالمنطقة محمد مشهور، ومشرفة القسم النسائي منار ياسين.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، لـ"سبق"، أن وحدة الحماية الاجتماعية بتبوك تعمل من خلال إيواء الحالات المحتاجة إليها ‏التي قدمت بلاغاً أو ثبت تعرضها للإيذاء بالقدر الذي يحقق حمايتها، والعمل على إعداد البرامج التي تمكنها اقتصادياً واجتماعياً تمهيداً لإعادتها لأسرتها، وذلك من خلال تأهيلها وتمكينها بما يضمن مساعدتها على الاستقرار والتكييف مع أوضاعها الأسرية أو الاجتماعية.

‏كما أعرب "الحربي" عن شكره وتقديره للعاملين في وحدة الحماية الاجتماعية بتبوك على جهودهم الملموسة والواضحة في التعامل مع تلك الحالات، وذلك من خلال ما يقدمونه من توفير التوجيه والإرشاد النفسي والأسري والاجتماعي، والإصلاح بين الأطراف المتنازعة، بما يضمن استقرار وديمومة كيان الأسرة.

وحدة الحماية الاجتماعية تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تبوك .. زفاف إحدى نزيلات وحدة الحماية الاجتماعية بعد انتهاء قضيتها مع ذويها
سبق

احتفلت وحدة الحماية الاجتماعية بمنطقة تبوك، مساء اليوم، بعقد قران إحدى نزيلاتها، حيث تم عقد قرانها بعد إنهاء جميع الإجراءات اللازمة، وانتهاء قضيتها مع ذويها، ومن ثم خروجها مع زوجها في جو يسوده الفرح والبهجة والسرور، وذلك بحضور مدير وحدة الحماية الاجتماعية بالمنطقة محمد مشهور، ومشرفة القسم النسائي منار ياسين.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، لـ"سبق"، أن وحدة الحماية الاجتماعية بتبوك تعمل من خلال إيواء الحالات المحتاجة إليها ‏التي قدمت بلاغاً أو ثبت تعرضها للإيذاء بالقدر الذي يحقق حمايتها، والعمل على إعداد البرامج التي تمكنها اقتصادياً واجتماعياً تمهيداً لإعادتها لأسرتها، وذلك من خلال تأهيلها وتمكينها بما يضمن مساعدتها على الاستقرار والتكييف مع أوضاعها الأسرية أو الاجتماعية.

‏كما أعرب "الحربي" عن شكره وتقديره للعاملين في وحدة الحماية الاجتماعية بتبوك على جهودهم الملموسة والواضحة في التعامل مع تلك الحالات، وذلك من خلال ما يقدمونه من توفير التوجيه والإرشاد النفسي والأسري والاجتماعي، والإصلاح بين الأطراف المتنازعة، بما يضمن استقرار وديمومة كيان الأسرة.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
09:54 PM

تبوك .. زفاف إحدى نزيلات وحدة الحماية الاجتماعية بعد انتهاء قضيتها مع ذويها

خرجت مع زوجها في جو يسوده الفرح والبهجة

A A A
بدر الجبل - تبوك
8
10,914

احتفلت وحدة الحماية الاجتماعية بمنطقة تبوك، مساء اليوم، بعقد قران إحدى نزيلاتها، حيث تم عقد قرانها بعد إنهاء جميع الإجراءات اللازمة، وانتهاء قضيتها مع ذويها، ومن ثم خروجها مع زوجها في جو يسوده الفرح والبهجة والسرور، وذلك بحضور مدير وحدة الحماية الاجتماعية بالمنطقة محمد مشهور، ومشرفة القسم النسائي منار ياسين.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، لـ"سبق"، أن وحدة الحماية الاجتماعية بتبوك تعمل من خلال إيواء الحالات المحتاجة إليها ‏التي قدمت بلاغاً أو ثبت تعرضها للإيذاء بالقدر الذي يحقق حمايتها، والعمل على إعداد البرامج التي تمكنها اقتصادياً واجتماعياً تمهيداً لإعادتها لأسرتها، وذلك من خلال تأهيلها وتمكينها بما يضمن مساعدتها على الاستقرار والتكييف مع أوضاعها الأسرية أو الاجتماعية.

‏كما أعرب "الحربي" عن شكره وتقديره للعاملين في وحدة الحماية الاجتماعية بتبوك على جهودهم الملموسة والواضحة في التعامل مع تلك الحالات، وذلك من خلال ما يقدمونه من توفير التوجيه والإرشاد النفسي والأسري والاجتماعي، والإصلاح بين الأطراف المتنازعة، بما يضمن استقرار وديمومة كيان الأسرة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,901
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,002
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,425
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,055

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة