تبوك .. زفاف إحدى نزيلات وحدة الحماية الاجتماعية بعد انتهاء قضيتها مع ذويها

خرجت مع زوجها في جو يسوده الفرح والبهجة

احتفلت وحدة الحماية الاجتماعية بمنطقة تبوك، مساء اليوم، بعقد قران إحدى نزيلاتها، حيث تم عقد قرانها بعد إنهاء جميع الإجراءات اللازمة، وانتهاء قضيتها مع ذويها، ومن ثم خروجها مع زوجها في جو يسوده الفرح والبهجة والسرور، وذلك بحضور مدير وحدة الحماية الاجتماعية بالمنطقة محمد مشهور، ومشرفة القسم النسائي منار ياسين.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، لـ"سبق"، أن وحدة الحماية الاجتماعية بتبوك تعمل من خلال إيواء الحالات المحتاجة إليها ‏التي قدمت بلاغاً أو ثبت تعرضها للإيذاء بالقدر الذي يحقق حمايتها، والعمل على إعداد البرامج التي تمكنها اقتصادياً واجتماعياً تمهيداً لإعادتها لأسرتها، وذلك من خلال تأهيلها وتمكينها بما يضمن مساعدتها على الاستقرار والتكييف مع أوضاعها الأسرية أو الاجتماعية.

‏كما أعرب "الحربي" عن شكره وتقديره للعاملين في وحدة الحماية الاجتماعية بتبوك على جهودهم الملموسة والواضحة في التعامل مع تلك الحالات، وذلك من خلال ما يقدمونه من توفير التوجيه والإرشاد النفسي والأسري والاجتماعي، والإصلاح بين الأطراف المتنازعة، بما يضمن استقرار وديمومة كيان الأسرة.