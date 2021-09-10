قال السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ عبر حسابه الشخصي في تويتر: "بعد مجيئي إلى المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عامين وجدت أنني ما زلت بحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت لتعلُّم الثقافة السعودية". وأضاف: "جالس أتعلم لبس البشت".

السفير الصيني في المملكة: ما زلتُ أتعلم الثقافة السعودية ولبس البشت هادي العصيمي سبق 2021-09-10 قال السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ عبر حسابه الشخصي في تويتر: "بعد مجيئي إلى المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عامين وجدت أنني ما زلت بحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت لتعلُّم الثقافة السعودية".



وأضاف: "جالس أتعلم لبس البشت".

10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443 11:32 PM

السفير الصيني في المملكة: ما زلتُ أتعلم الثقافة السعودية ولبس البشت بعد عامَيْن من وصوله إلى السعودية





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قال السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ عبر حسابه الشخصي في تويتر: "بعد مجيئي إلى المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عامين وجدت أنني ما زلت بحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت لتعلُّم الثقافة السعودية".



وأضاف: "جالس أتعلم لبس البشت".