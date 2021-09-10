قال السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ عبر حسابه الشخصي في تويتر: "بعد مجيئي إلى المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عامين وجدت أنني ما زلت بحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت لتعلُّم الثقافة السعودية".
وأضاف: "جالس أتعلم لبس البشت".
السفير الصيني في المملكة: ما زلتُ أتعلم الثقافة السعودية ولبس البشت
بعد عامَيْن من وصوله إلى السعودية
قال السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ عبر حسابه الشخصي في تويتر: "بعد مجيئي إلى المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عامين وجدت أنني ما زلت بحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت لتعلُّم الثقافة السعودية".
وأضاف: "جالس أتعلم لبس البشت".
قال السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ عبر حسابه الشخصي في تويتر: "بعد مجيئي إلى المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عامين وجدت أنني ما زلت بحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت لتعلُّم الثقافة السعودية".
السفير الصيني في المملكة: ما زلتُ أتعلم الثقافة السعودية ولبس البشت
بعد عامَيْن من وصوله إلى السعودية
قال السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ عبر حسابه الشخصي في تويتر: "بعد مجيئي إلى المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عامين وجدت أنني ما زلت بحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت لتعلُّم الثقافة السعودية".
وأضاف: "جالس أتعلم لبس البشت".