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أمير تبوك يُجري اتصالاً بوالد مصابي "كورونا".. ويوجِّه بتقديم الرعاية لهم

متمنيًا أن يمنَّ الله عليهم بالصحة والعافية وأن يقي الجميع هذا الوباء

أمير تبوك يُجري اتصالاً بوالد مصابي "كورونا".. ويوجِّه بتقديم الرعاية لهم

أجرى أمير تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيًّا بوالد الأسرة التي أظهرت الفحوصات الطبية إيجابية إصابة عدد منهم بفيروس كورونا.

واطمأن الأمير فهد بن سلطان خلال الاتصال على الحالة الصحية للمصابين، متمنيًا أن يمنَّ الله عليهم بالصحة والعافية.

وأكد خلال الاتصال توجيهه بتقديم العون والرعاية كافة للأسرة، سائلاً المولى القدير أن يحمي الجميع، ويقيهم هذا الوباء.

تبوك أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير تبوك يُجري اتصالاً بوالد مصابي "كورونا".. ويوجِّه بتقديم الرعاية لهم
سبق

أمير تبوك يُجري اتصالاً بوالد مصابي "كورونا".. ويوجِّه بتقديم الرعاية لهم

أجرى أمير تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيًّا بوالد الأسرة التي أظهرت الفحوصات الطبية إيجابية إصابة عدد منهم بفيروس كورونا.

واطمأن الأمير فهد بن سلطان خلال الاتصال على الحالة الصحية للمصابين، متمنيًا أن يمنَّ الله عليهم بالصحة والعافية.

وأكد خلال الاتصال توجيهه بتقديم العون والرعاية كافة للأسرة، سائلاً المولى القدير أن يحمي الجميع، ويقيهم هذا الوباء.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
10:33 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
12:31 AM

أمير تبوك يُجري اتصالاً بوالد مصابي "كورونا".. ويوجِّه بتقديم الرعاية لهم

متمنيًا أن يمنَّ الله عليهم بالصحة والعافية وأن يقي الجميع هذا الوباء

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بدر الجبل - تبوك
2
4,498

أمير تبوك يُجري اتصالاً بوالد مصابي "كورونا".. ويوجِّه بتقديم الرعاية لهم

أجرى أمير تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيًّا بوالد الأسرة التي أظهرت الفحوصات الطبية إيجابية إصابة عدد منهم بفيروس كورونا.

واطمأن الأمير فهد بن سلطان خلال الاتصال على الحالة الصحية للمصابين، متمنيًا أن يمنَّ الله عليهم بالصحة والعافية.

وأكد خلال الاتصال توجيهه بتقديم العون والرعاية كافة للأسرة، سائلاً المولى القدير أن يحمي الجميع، ويقيهم هذا الوباء.

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