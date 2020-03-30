أمير تبوك يُجري اتصالاً بوالد مصابي "كورونا".. ويوجِّه بتقديم الرعاية لهم

متمنيًا أن يمنَّ الله عليهم بالصحة والعافية وأن يقي الجميع هذا الوباء

أمير تبوك يُجري اتصالاً بوالد مصابي "كورونا".. ويوجِّه بتقديم الرعاية لهم

أجرى أمير تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيًّا بوالد الأسرة التي أظهرت الفحوصات الطبية إيجابية إصابة عدد منهم بفيروس كورونا.

واطمأن الأمير فهد بن سلطان خلال الاتصال على الحالة الصحية للمصابين، متمنيًا أن يمنَّ الله عليهم بالصحة والعافية.

وأكد خلال الاتصال توجيهه بتقديم العون والرعاية كافة للأسرة، سائلاً المولى القدير أن يحمي الجميع، ويقيهم هذا الوباء.