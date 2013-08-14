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بالفيديو .. مشهد لن تراه إلا في السعودية: رجال الأمن في وداع الحجاج

مقطع رصد مشاعر الود المتبادلة

في مشهد رائع، مليء بمشاعر الود والمحبة، اصطف رجال الأمن في المشاعر المقدسة في وداع حجاج بيت الله الحرام، يهنئونهم بإتمامهم مناسك الفريضة، داعين الله أن يتقبل منهم طاعاتهم.. بينما كان الحجيج يهنئون رجال الأمن على نجاحهم في القيام بعملهم وواجباتهم على أكمل وأتم وجه.

مقطع فيديو قصير، تداوله المغردون بكثافة، وحاز الإعجاب، رصد تلك المشاعر الودية المتبادلة بين رجال الأمن والحجاج بعد نجاح موسم الحج، الذي قدمت فيه السعودية نموذجًا للإدارة والعمل الجاد، وكُلل بالنجاح الباهر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .. مشهد لن تراه إلا في السعودية: رجال الأمن في وداع الحجاج
سبق

في مشهد رائع، مليء بمشاعر الود والمحبة، اصطف رجال الأمن في المشاعر المقدسة في وداع حجاج بيت الله الحرام، يهنئونهم بإتمامهم مناسك الفريضة، داعين الله أن يتقبل منهم طاعاتهم.. بينما كان الحجيج يهنئون رجال الأمن على نجاحهم في القيام بعملهم وواجباتهم على أكمل وأتم وجه.

مقطع فيديو قصير، تداوله المغردون بكثافة، وحاز الإعجاب، رصد تلك المشاعر الودية المتبادلة بين رجال الأمن والحجاج بعد نجاح موسم الحج، الذي قدمت فيه السعودية نموذجًا للإدارة والعمل الجاد، وكُلل بالنجاح الباهر.

14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440
01:57 AM

بالفيديو .. مشهد لن تراه إلا في السعودية: رجال الأمن في وداع الحجاج

مقطع رصد مشاعر الود المتبادلة

A A A
ياسر نجدي - الرياض
17
16,527

في مشهد رائع، مليء بمشاعر الود والمحبة، اصطف رجال الأمن في المشاعر المقدسة في وداع حجاج بيت الله الحرام، يهنئونهم بإتمامهم مناسك الفريضة، داعين الله أن يتقبل منهم طاعاتهم.. بينما كان الحجيج يهنئون رجال الأمن على نجاحهم في القيام بعملهم وواجباتهم على أكمل وأتم وجه.

مقطع فيديو قصير، تداوله المغردون بكثافة، وحاز الإعجاب، رصد تلك المشاعر الودية المتبادلة بين رجال الأمن والحجاج بعد نجاح موسم الحج، الذي قدمت فيه السعودية نموذجًا للإدارة والعمل الجاد، وكُلل بالنجاح الباهر.

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