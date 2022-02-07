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وزارة العدل: إجراء 300 ألف عملية إفراغ عقاري من خلال خدمة الموثق

وإصدار 70 ألف وكالة

كشفت وزارة العدل عن إجراء أكثر من 300 ألف عملية إفراغ عقاري من خلال خدمة الموثق، خلال 2021، إضافة إلى إصدار 70 ألف وكالة.

وأوضحت الوزارة أن العام الماضي شهد إطلاق الهوية الجديدة لخدمة الموثق، وإطلاق خدمة الدفع الإلكتروني، إضافة إلى خدمة الإقرار بتسلُّم مبلغ مالي.

وأكدت الوزارة، أنه يمكن الاستفادة من خدمة الموثق التي يقدمها نحو 2000 موثق وموثقة بمختلف مناطق المملكة، من خلال زيارة موقع الموثق mwathiq.sa، والتواصل مع أقرب موثق مرخص من خلال البيانات الخاصة به، دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل، أو من خلال تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامَي android وIOS، الذي يتيح أيضاً للأفراد والمنشآت التجارية إنجاز عديد من خدمات كتابة العدل دون الحاجة إلى زيارتها، تسهيلاً للمستفيدين ودعماً لقطاع التوثيق، عبر تقديم طلب للخدمة واستقبال العروض من الموثقين المتاحين في التطبيق في أي وقت وأي مكان.

وبيّنت الوزارة أن خدمة الموثق تقدم عديداً من الخدمات التوثيقية تشمل إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، إضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية وخدمة الرهون العقارية التي تحتوي على خدمة رهن العقار، وفك رهن العقار، وإفراغ العقار مع رهنه، وتصحيح الصكوك وخدمة الإقرارات المالية التي تشمل خدمة الإقرار بالدَين وخدمة الإقرار بسداد الدَين أو التنازل عنه وخدمة التحقق من الصكوك العقارية والوكالات.

وزارة العدل

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وزارة العدل: إجراء 300 ألف عملية إفراغ عقاري من خلال خدمة الموثق
سبق

كشفت وزارة العدل عن إجراء أكثر من 300 ألف عملية إفراغ عقاري من خلال خدمة الموثق، خلال 2021، إضافة إلى إصدار 70 ألف وكالة.

وأوضحت الوزارة أن العام الماضي شهد إطلاق الهوية الجديدة لخدمة الموثق، وإطلاق خدمة الدفع الإلكتروني، إضافة إلى خدمة الإقرار بتسلُّم مبلغ مالي.

وأكدت الوزارة، أنه يمكن الاستفادة من خدمة الموثق التي يقدمها نحو 2000 موثق وموثقة بمختلف مناطق المملكة، من خلال زيارة موقع الموثق mwathiq.sa، والتواصل مع أقرب موثق مرخص من خلال البيانات الخاصة به، دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل، أو من خلال تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامَي android وIOS، الذي يتيح أيضاً للأفراد والمنشآت التجارية إنجاز عديد من خدمات كتابة العدل دون الحاجة إلى زيارتها، تسهيلاً للمستفيدين ودعماً لقطاع التوثيق، عبر تقديم طلب للخدمة واستقبال العروض من الموثقين المتاحين في التطبيق في أي وقت وأي مكان.

وبيّنت الوزارة أن خدمة الموثق تقدم عديداً من الخدمات التوثيقية تشمل إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، إضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية وخدمة الرهون العقارية التي تحتوي على خدمة رهن العقار، وفك رهن العقار، وإفراغ العقار مع رهنه، وتصحيح الصكوك وخدمة الإقرارات المالية التي تشمل خدمة الإقرار بالدَين وخدمة الإقرار بسداد الدَين أو التنازل عنه وخدمة التحقق من الصكوك العقارية والوكالات.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
01:37 PM
اخر تعديل
07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
05:13 PM

وزارة العدل: إجراء 300 ألف عملية إفراغ عقاري من خلال خدمة الموثق

وإصدار 70 ألف وكالة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
756

كشفت وزارة العدل عن إجراء أكثر من 300 ألف عملية إفراغ عقاري من خلال خدمة الموثق، خلال 2021، إضافة إلى إصدار 70 ألف وكالة.

وأوضحت الوزارة أن العام الماضي شهد إطلاق الهوية الجديدة لخدمة الموثق، وإطلاق خدمة الدفع الإلكتروني، إضافة إلى خدمة الإقرار بتسلُّم مبلغ مالي.

وأكدت الوزارة، أنه يمكن الاستفادة من خدمة الموثق التي يقدمها نحو 2000 موثق وموثقة بمختلف مناطق المملكة، من خلال زيارة موقع الموثق mwathiq.sa، والتواصل مع أقرب موثق مرخص من خلال البيانات الخاصة به، دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل، أو من خلال تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامَي android وIOS، الذي يتيح أيضاً للأفراد والمنشآت التجارية إنجاز عديد من خدمات كتابة العدل دون الحاجة إلى زيارتها، تسهيلاً للمستفيدين ودعماً لقطاع التوثيق، عبر تقديم طلب للخدمة واستقبال العروض من الموثقين المتاحين في التطبيق في أي وقت وأي مكان.

وبيّنت الوزارة أن خدمة الموثق تقدم عديداً من الخدمات التوثيقية تشمل إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، إضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية وخدمة الرهون العقارية التي تحتوي على خدمة رهن العقار، وفك رهن العقار، وإفراغ العقار مع رهنه، وتصحيح الصكوك وخدمة الإقرارات المالية التي تشمل خدمة الإقرار بالدَين وخدمة الإقرار بسداد الدَين أو التنازل عنه وخدمة التحقق من الصكوك العقارية والوكالات.

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