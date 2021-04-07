كورونا.. 778 إصابة جديدة بمصر و668 حالة بكوريا الجنوبية

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجّلت كوريا الجنوبية 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى 106 آلاف و898.

وذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن البلاد سجّلت أيضاً 4 وفيات جديدة مرتبطة بالفيروس؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 1756 حالة.

مصر

سجّلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 43 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، أمس، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 206510 حالات من ضمنهم 157006 حالات تمّ شفاؤها، و12253 حالة وفاة.