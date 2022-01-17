"الراجحي" يحصد المركز الرابع في رالى دكا 2020 السعودية
كأفضل إنجاز سعودي على مدار ٤١ عاماً ضمن البطولة
حقق البطل السعودي يزيد الراجحي المركز الرابع في الترتيب العام ببطولة رالى دكا السعودية 2020 ، على متن تويوتا هايلكس كأفضل إنجاز سعودي على مر ٤١ عاماً على رالى دكار.
وقال الراجحي: الحمد لله خلصت رالى #دكار2020 بالمركز الرابع في الترتيب العام على متن تويوتا هايلكس كأفضل إنجاز سعودي على مر ٤١ عاماً على رالى دكار كانت منافسة شرسة مع المصانع ، وأشكر الشريك الرسمي عبداللطيف جميل ، وأشكر المنظمين على الإبداع في التننظيم.
وكانت المملكة قد استضافت رالي داكار السعودية 2020، أحد أصعب وأشهر الراليات الصحراوية في العالم، في الخامس من يناير الحالي في حدث يقام للمرة الأولى لهذا السباق العالمي بالقارة الآسيوية بعد احتكار دام 30 عاماً في قارتي إفريقيا وأمريكا الجنوبية, إذ افتتح التسجيل في المشاركة بهذا الحدث التاريخي الذي تشهده المملكة.
"الراجحي" يحصد المركز الرابع في رالى دكا 2020 السعودية
خالد الشامانيسبق2020-01-17
حقق البطل السعودي يزيد الراجحي المركز الرابع في الترتيب العام ببطولة رالى دكا السعودية 2020 ، على متن تويوتا هايلكس كأفضل إنجاز سعودي على مر ٤١ عاماً على رالى دكار.
وقال الراجحي: الحمد لله خلصت رالى #دكار2020 بالمركز الرابع في الترتيب العام على متن تويوتا هايلكس كأفضل إنجاز سعودي على مر ٤١ عاماً على رالى دكار كانت منافسة شرسة مع المصانع ، وأشكر الشريك الرسمي عبداللطيف جميل ، وأشكر المنظمين على الإبداع في التننظيم.
وكانت المملكة قد استضافت رالي داكار السعودية 2020، أحد أصعب وأشهر الراليات الصحراوية في العالم، في الخامس من يناير الحالي في حدث يقام للمرة الأولى لهذا السباق العالمي بالقارة الآسيوية بعد احتكار دام 30 عاماً في قارتي إفريقيا وأمريكا الجنوبية, إذ افتتح التسجيل في المشاركة بهذا الحدث التاريخي الذي تشهده المملكة.
17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441
11:40 AM
اخر تعديل
17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441
01:03 PM
"الراجحي" يحصد المركز الرابع في رالى دكا 2020 السعودية
حقق البطل السعودي يزيد الراجحي المركز الرابع في الترتيب العام ببطولة رالى دكا السعودية 2020 ، على متن تويوتا هايلكس كأفضل إنجاز سعودي على مر ٤١ عاماً على رالى دكار.
وقال الراجحي: الحمد لله خلصت رالى #دكار2020 بالمركز الرابع في الترتيب العام على متن تويوتا هايلكس كأفضل إنجاز سعودي على مر ٤١ عاماً على رالى دكار كانت منافسة شرسة مع المصانع ، وأشكر الشريك الرسمي عبداللطيف جميل ، وأشكر المنظمين على الإبداع في التننظيم.
وكانت المملكة قد استضافت رالي داكار السعودية 2020، أحد أصعب وأشهر الراليات الصحراوية في العالم، في الخامس من يناير الحالي في حدث يقام للمرة الأولى لهذا السباق العالمي بالقارة الآسيوية بعد احتكار دام 30 عاماً في قارتي إفريقيا وأمريكا الجنوبية, إذ افتتح التسجيل في المشاركة بهذا الحدث التاريخي الذي تشهده المملكة.