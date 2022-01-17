"الراجحي" يحصد المركز الرابع في رالى دكا 2020 السعودية

كأفضل إنجاز سعودي على مدار ٤١ عاماً ضمن البطولة

حقق البطل السعودي يزيد الراجحي المركز الرابع في الترتيب العام ببطولة رالى دكا السعودية 2020 ، على متن تويوتا هايلكس كأفضل إنجاز سعودي على مر ٤١ عاماً على رالى دكار.

وقال الراجحي: الحمد لله خلصت رالى ‫#دكار2020 بالمركز الرابع في الترتيب العام على متن تويوتا هايلكس كأفضل إنجاز سعودي على مر ٤١ عاماً على رالى دكار كانت منافسة شرسة مع المصانع ، وأشكر الشريك الرسمي عبداللطيف جميل ، وأشكر المنظمين على الإبداع في التننظيم.

وكانت المملكة قد استضافت رالي داكار السعودية 2020، أحد أصعب وأشهر الراليات الصحراوية في العالم، في الخامس من يناير الحالي في حدث يقام للمرة الأولى لهذا السباق العالمي بالقارة الآسيوية بعد احتكار دام 30 عاماً في قارتي إفريقيا وأمريكا الجنوبية, إذ افتتح التسجيل في المشاركة بهذا الحدث التاريخي الذي تشهده المملكة.