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مجلس النواب اليمني يطالب المجتمع الدولي بحماية الفلسطينيين

شدد على ضرورة إيقاف العدوان الصهيوني على قطاع غزة

دعا مجلس النواب اليمني، مجلسَ الأمن والمجتمع والمنظمات الدولية، إلى التدخل لإيقاف العدوان الصهيوني وحماية الشعب الفلسطيني من صلف الاحتلال.

وحمّلت الكتل البرلمانية بالمجلس -في بيان صحفي- الاحتلال الإسرائيلي، كامل المسؤولية عن تجاوزه للقوانين الدولية، وعدم الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية الصادرة بشأن القضية الفلسطينية.

وأدانت الكتل البرلمانية، العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وقالت إنها تتابع -بقلق وألم بالغيْن- أحداث العدوان الصهيوني على قطاع غزة، في محاولة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني الصابر الذي يعاني من ظلم وطغيان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وأكد مجلس النواب اليمني، أن العدوان الإسرائيلي الأخير هو جريمة جديدة تضاف إلى الصفحة السوداء لقوات الاحتلال الصهيوني في عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مجلس النواب اليمني يطالب المجتمع الدولي بحماية الفلسطينيين
سبق

دعا مجلس النواب اليمني، مجلسَ الأمن والمجتمع والمنظمات الدولية، إلى التدخل لإيقاف العدوان الصهيوني وحماية الشعب الفلسطيني من صلف الاحتلال.

وحمّلت الكتل البرلمانية بالمجلس -في بيان صحفي- الاحتلال الإسرائيلي، كامل المسؤولية عن تجاوزه للقوانين الدولية، وعدم الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية الصادرة بشأن القضية الفلسطينية.

وأدانت الكتل البرلمانية، العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وقالت إنها تتابع -بقلق وألم بالغيْن- أحداث العدوان الصهيوني على قطاع غزة، في محاولة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني الصابر الذي يعاني من ظلم وطغيان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وأكد مجلس النواب اليمني، أن العدوان الإسرائيلي الأخير هو جريمة جديدة تضاف إلى الصفحة السوداء لقوات الاحتلال الصهيوني في عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
04:33 PM

مجلس النواب اليمني يطالب المجتمع الدولي بحماية الفلسطينيين

شدد على ضرورة إيقاف العدوان الصهيوني على قطاع غزة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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دعا مجلس النواب اليمني، مجلسَ الأمن والمجتمع والمنظمات الدولية، إلى التدخل لإيقاف العدوان الصهيوني وحماية الشعب الفلسطيني من صلف الاحتلال.

وحمّلت الكتل البرلمانية بالمجلس -في بيان صحفي- الاحتلال الإسرائيلي، كامل المسؤولية عن تجاوزه للقوانين الدولية، وعدم الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية الصادرة بشأن القضية الفلسطينية.

وأدانت الكتل البرلمانية، العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وقالت إنها تتابع -بقلق وألم بالغيْن- أحداث العدوان الصهيوني على قطاع غزة، في محاولة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني الصابر الذي يعاني من ظلم وطغيان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وأكد مجلس النواب اليمني، أن العدوان الإسرائيلي الأخير هو جريمة جديدة تضاف إلى الصفحة السوداء لقوات الاحتلال الصهيوني في عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني.

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