السعودية تشارك في اجتماع لجنة البيان الدولي المشترك للرصد الفضائي للمناخ

جرى مناقشة المشاريع المستقبلية للحد من التحديات المناخية التي تواجه الأرض

شاركت المملكة ممثلة بالهيئة السعودية للفضاء في اجتماع اللجنة التوجيهية للبيان الدولي المشترك للرصد الفضائي للمناخ، يوم أمس، لمناقشة المشاريع والأهداف والتطلعات المستقبلية لتفعيل ميثاق البيان الدولي المشترك للرصد الفضائي للمناخ.

وجرى خلال الاجتماع مراجعة ميثاق البيان الدولي المشترك للرصد الفضائي للمناخ، وفرص تنظيم أنشطة مساعدة توعوية على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي لتعزيز وبناء القدرات المشتركة لتحقيق أهداف الرصد الفضائي للمناخ.

وتأتي مشاركة الهيئة امتداداً لانضمام المملكة للبيان المشترك الدولي للرصد الفضائي للمناخ أحد أحدث وأهم المحركات الدولية لوضع حلول مبنية على التقنيات الفضائية للحد من التحديات المناخية التي تواجه كوكب الأرض، وذلك بواسطة تزويد المتخصصين والجهات الحكومية والمنظمات الأهلية المهتمة بالتغيير المناخي بالبيانات متعددة المصادر، لا سيما بيانات الأقمار الصناعية، والمعلومات والخبرات والتقنيات الفضائية المتعلقة بالرصد والتتبع لإجراء الدراسات، ووضع خطط لإنشاء أو تنفيذ أو الانتفاع من المنصات الموجودة في المستويات الدولية والإقليمية والمحلية.

وتعد مشاركة المملكة في اجتماعات البيان الدولي المشترك للرصد الفضائي للمناخ من منطلق دورها الفعال في العمل على الحد من تداعيات تغيّر المناخ، من خلال القيام بالتزاماتها بالمعايير والاتفاقيات الدولية في إنجاح البرامج الدولية المنبثقة من المنظمات المتخصصة للتمكن من أداء مشاريعها لحماية البيئة وصون مقدراتها، وقد تجلَّى ذلك من خلال مبادرتيْ السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر اللتين تعدّان من أبرز المبادرات العالمية المعنية بحماية البيئة من التغيرات المناخية التي أطلقتها المملكة.

يُذكر أن مشاركة الهيئة السعودية للفضاء في اجتماع اللجنة التوجيهية تُعد المشاركة الأولى بعد انضمام المملكة للبيان الدولي المشترك للرصد الفضائي للمناخ في 26 أكتوبر 2021م.