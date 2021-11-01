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لأول مرة.. عيادات نفسية بمراكز مكة الصحية

لتحسين وتجويد الخدمات المقدمة

‬ضمن مبادرات التحول المؤسسي في القطاع الصحي، وعملاً بتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة وسهولة الحصول عليها من قبل المستفيدين، دشن الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي أحد مشاريع الأنظمة التخصصية بنموذج الرعاية الصحية الحديث وهو مشروع تعزيز خدمات رعاية الصحة النفسية في مراكز الرعاية الأولية وذلك بالتعاون مع الإدارة التنفيذية الطبية المنفذة للمشروع.

ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية وتسهيل الوصول لها وتحسين خدماتها بمراكز الرعاية الأولية المجهزة، حيث تم اختيار خمس مراكز صحية وسطية وهي: مركز صحي شارع الحج، مركز صحي بطحاء قريش، مركز صحي الهنداوية، مركز صحي التخصصي، مركز صحي الشرائع.

وتقوم هذه المراكز الخمس باستقبال جميع حالات الأمراض النفسية المحولة من المراكز الأخرى؛ لتقديم الاستشارات والخدمات للمستفيدين من خلال أطباء مدربين ومجهزين وذلك بغرض تجويد الخدمة وتخفيف العبء على المستشفيات.

وفي حال كانت الحالات متقدمة يتم تحويلها إلى المستشفيات من خلالهم بطريقة منظمة.

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لأول مرة.. عيادات نفسية بمراكز مكة الصحية
سبق

‬ضمن مبادرات التحول المؤسسي في القطاع الصحي، وعملاً بتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة وسهولة الحصول عليها من قبل المستفيدين، دشن الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي أحد مشاريع الأنظمة التخصصية بنموذج الرعاية الصحية الحديث وهو مشروع تعزيز خدمات رعاية الصحة النفسية في مراكز الرعاية الأولية وذلك بالتعاون مع الإدارة التنفيذية الطبية المنفذة للمشروع.

ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية وتسهيل الوصول لها وتحسين خدماتها بمراكز الرعاية الأولية المجهزة، حيث تم اختيار خمس مراكز صحية وسطية وهي: مركز صحي شارع الحج، مركز صحي بطحاء قريش، مركز صحي الهنداوية، مركز صحي التخصصي، مركز صحي الشرائع.

وتقوم هذه المراكز الخمس باستقبال جميع حالات الأمراض النفسية المحولة من المراكز الأخرى؛ لتقديم الاستشارات والخدمات للمستفيدين من خلال أطباء مدربين ومجهزين وذلك بغرض تجويد الخدمة وتخفيف العبء على المستشفيات.

وفي حال كانت الحالات متقدمة يتم تحويلها إلى المستشفيات من خلالهم بطريقة منظمة.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
05:24 PM

لأول مرة.. عيادات نفسية بمراكز مكة الصحية

لتحسين وتجويد الخدمات المقدمة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,259

‬ضمن مبادرات التحول المؤسسي في القطاع الصحي، وعملاً بتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة وسهولة الحصول عليها من قبل المستفيدين، دشن الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي أحد مشاريع الأنظمة التخصصية بنموذج الرعاية الصحية الحديث وهو مشروع تعزيز خدمات رعاية الصحة النفسية في مراكز الرعاية الأولية وذلك بالتعاون مع الإدارة التنفيذية الطبية المنفذة للمشروع.

ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية وتسهيل الوصول لها وتحسين خدماتها بمراكز الرعاية الأولية المجهزة، حيث تم اختيار خمس مراكز صحية وسطية وهي: مركز صحي شارع الحج، مركز صحي بطحاء قريش، مركز صحي الهنداوية، مركز صحي التخصصي، مركز صحي الشرائع.

وتقوم هذه المراكز الخمس باستقبال جميع حالات الأمراض النفسية المحولة من المراكز الأخرى؛ لتقديم الاستشارات والخدمات للمستفيدين من خلال أطباء مدربين ومجهزين وذلك بغرض تجويد الخدمة وتخفيف العبء على المستشفيات.

وفي حال كانت الحالات متقدمة يتم تحويلها إلى المستشفيات من خلالهم بطريقة منظمة.

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