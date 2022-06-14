النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ماليزيا تعلن تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا ووفاة واحدة

بلغ مجموع الوفيات جراء الفيروس 121.. والإصابات 8453 حالة

أعلنت ماليزيا اليوم الأحد تسجيل ثماني إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 8453 إصابة.

ووفق رويترز، أعلنت وزارة الصحة، وفاة واحدة جديدة ليبلغ مجموع الوفيات من جراء الفيروس 121.

وكانت ماليزيا قد سجلت يوم السبت 43 إصابة جديدة بكورونا، إلى جانب وفاة واحدة.

ماليزيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
ماليزيا تعلن تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا ووفاة واحدة
سبق

أعلنت ماليزيا اليوم الأحد تسجيل ثماني إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 8453 إصابة.

ووفق رويترز، أعلنت وزارة الصحة، وفاة واحدة جديدة ليبلغ مجموع الوفيات من جراء الفيروس 121.

وكانت ماليزيا قد سجلت يوم السبت 43 إصابة جديدة بكورونا، إلى جانب وفاة واحدة.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
01:40 PM

ماليزيا تعلن تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا ووفاة واحدة

بلغ مجموع الوفيات جراء الفيروس 121.. والإصابات 8453 حالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
19

أعلنت ماليزيا اليوم الأحد تسجيل ثماني إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 8453 إصابة.

ووفق رويترز، أعلنت وزارة الصحة، وفاة واحدة جديدة ليبلغ مجموع الوفيات من جراء الفيروس 121.

وكانت ماليزيا قد سجلت يوم السبت 43 إصابة جديدة بكورونا، إلى جانب وفاة واحدة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,078
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,737
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,661
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,206

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة