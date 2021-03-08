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"العواد" يبحث أوجه التعاون مع سفير جمهورية فنلندا

استعرض جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان

بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مكتبه اليوم، مع سفير جمهورية فنلندا السيد آتني روتوفووري أوجه التعاون المشترك، لا سيما في مجالات حقوق الإنسان وسبل تعزيزها، مشيداً بعمق العلاقات بين البلدين.
واستعرض "العواد" خلال الاستقبال جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد -حفظهما الله- في دعم حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة حالياً في هذا المجال.

هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العواد" يبحث أوجه التعاون مع سفير جمهورية فنلندا
سبق

بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مكتبه اليوم، مع سفير جمهورية فنلندا السيد آتني روتوفووري أوجه التعاون المشترك، لا سيما في مجالات حقوق الإنسان وسبل تعزيزها، مشيداً بعمق العلاقات بين البلدين.
واستعرض "العواد" خلال الاستقبال جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد -حفظهما الله- في دعم حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة حالياً في هذا المجال.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
02:55 PM

"العواد" يبحث أوجه التعاون مع سفير جمهورية فنلندا

استعرض جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مكتبه اليوم، مع سفير جمهورية فنلندا السيد آتني روتوفووري أوجه التعاون المشترك، لا سيما في مجالات حقوق الإنسان وسبل تعزيزها، مشيداً بعمق العلاقات بين البلدين.
واستعرض "العواد" خلال الاستقبال جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد -حفظهما الله- في دعم حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة حالياً في هذا المجال.

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