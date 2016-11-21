حائل.. 4219 جولة لرصد السلوكيات والمخالفات الصحية

خلال أكتوبر الماضي.. 20 جولة على قطاع الصحة المدرسية

نفّذت صحة حائل أكتوبر الماضي، 4219 جولة لرصد السلوكيات والمخالفات الصحية.

وشملت الجولات: 4103 لرصد السلوك، و40 جولة لمكافحة العدوى، و13 جولة إشرافية على المنافذ، و 20 جولة على قطاع الصحة المدرسية، و27 جولة لمكافحة التدخين، إلى جانب مشاركة صحة المنطقة في "16" جولة مع عدة لجان حكومية، وإقامة 8 دورات تدريبية.