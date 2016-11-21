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حائل.. 4219 جولة لرصد السلوكيات والمخالفات الصحية

خلال أكتوبر الماضي.. 20 جولة على قطاع الصحة المدرسية

نفّذت صحة حائل أكتوبر الماضي، 4219 جولة لرصد السلوكيات والمخالفات الصحية.

وشملت الجولات: 4103 لرصد السلوك، و40 جولة لمكافحة العدوى، و13 جولة إشرافية على المنافذ، و 20 جولة على قطاع الصحة المدرسية، و27 جولة لمكافحة التدخين، إلى جانب مشاركة صحة المنطقة في "16" جولة مع عدة لجان حكومية، وإقامة 8 دورات تدريبية.

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حائل.. 4219 جولة لرصد السلوكيات والمخالفات الصحية
سبق

نفّذت صحة حائل أكتوبر الماضي، 4219 جولة لرصد السلوكيات والمخالفات الصحية.

وشملت الجولات: 4103 لرصد السلوك، و40 جولة لمكافحة العدوى، و13 جولة إشرافية على المنافذ، و 20 جولة على قطاع الصحة المدرسية، و27 جولة لمكافحة التدخين، إلى جانب مشاركة صحة المنطقة في "16" جولة مع عدة لجان حكومية، وإقامة 8 دورات تدريبية.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
10:24 AM

حائل.. 4219 جولة لرصد السلوكيات والمخالفات الصحية

خلال أكتوبر الماضي.. 20 جولة على قطاع الصحة المدرسية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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نفّذت صحة حائل أكتوبر الماضي، 4219 جولة لرصد السلوكيات والمخالفات الصحية.

وشملت الجولات: 4103 لرصد السلوك، و40 جولة لمكافحة العدوى، و13 جولة إشرافية على المنافذ، و 20 جولة على قطاع الصحة المدرسية، و27 جولة لمكافحة التدخين، إلى جانب مشاركة صحة المنطقة في "16" جولة مع عدة لجان حكومية، وإقامة 8 دورات تدريبية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,693
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,259
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,207
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
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