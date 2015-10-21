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6 محافظات يمنية تستقبل السلال الغذائية من "سلطان الخيرية"

المبادرة ساهمت بتخفيف معاناة الأشقاء في ظروفهم الإنسانية الصعبة

استقبل مدير عام مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية صالح الخليفي، يوم أمس بمقر المؤسسة، وفد مركز الملك سلمان للإغاثة برئاسة الدكتور سامر الجطيلي مستشار المشرف العام، ومدير إدارة الموارد والاستثمار بالمركز.

وقدم الوفد الشكر للمؤسسة على جهودها ودعمها ومساهمتها في مشروع السلال الغذائية في اليمن، كما استعرض الوفد تقريراً حول المشروع الذي نفذه المركز بدعم مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية ضمن برنامج الإغاثة في اليمن من خلال تقديم مشروع السلال الغذائية الرمضانية في اليمن للنازحين والمتضررين من الفئات المستضعفة من أرامل وأطفال وأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد الوفد أن مبادرة ودعم المؤسسة ساهمت في تخفيف معاناة الأشقاء في اليمن والوقوف بجانبهم في تلك الظروف الإنسانية الصعبة، مما كان له بالغ الأثر في نفوس الأشقاء الذين أشادوا بهذه المبادرة غير المستغربة من المؤسسة.

وبين المركز في تقرير أصدره عن المشروع أنّه قام بتوزيع أكثر من 6500 سلة استفاد منها نحو 40 ألف نسمة، في عدة محافظات شملت، عدن، حضرموت، مأرب، تعز، شبوة، المهرة، تم اختيارها بناء على الاحتياج وبالتنسيق مع السلطات المحلية بالمحافظات وفروع مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن، واحتوت السلة على أصناف رئيسة من الأغذية المتنوعة.


وأكد الوفد حرص مركز الملك سلمان للإغاثة على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تمثل أحد أهم الجهات الخيرية الداعمة لكثير من البرامج والمشاريع الإنسانية والخيرية.


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6 محافظات يمنية تستقبل السلال الغذائية من "سلطان الخيرية"
سبق

استقبل مدير عام مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية صالح الخليفي، يوم أمس بمقر المؤسسة، وفد مركز الملك سلمان للإغاثة برئاسة الدكتور سامر الجطيلي مستشار المشرف العام، ومدير إدارة الموارد والاستثمار بالمركز.

وقدم الوفد الشكر للمؤسسة على جهودها ودعمها ومساهمتها في مشروع السلال الغذائية في اليمن، كما استعرض الوفد تقريراً حول المشروع الذي نفذه المركز بدعم مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية ضمن برنامج الإغاثة في اليمن من خلال تقديم مشروع السلال الغذائية الرمضانية في اليمن للنازحين والمتضررين من الفئات المستضعفة من أرامل وأطفال وأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد الوفد أن مبادرة ودعم المؤسسة ساهمت في تخفيف معاناة الأشقاء في اليمن والوقوف بجانبهم في تلك الظروف الإنسانية الصعبة، مما كان له بالغ الأثر في نفوس الأشقاء الذين أشادوا بهذه المبادرة غير المستغربة من المؤسسة.

وبين المركز في تقرير أصدره عن المشروع أنّه قام بتوزيع أكثر من 6500 سلة استفاد منها نحو 40 ألف نسمة، في عدة محافظات شملت، عدن، حضرموت، مأرب، تعز، شبوة، المهرة، تم اختيارها بناء على الاحتياج وبالتنسيق مع السلطات المحلية بالمحافظات وفروع مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن، واحتوت السلة على أصناف رئيسة من الأغذية المتنوعة.


وأكد الوفد حرص مركز الملك سلمان للإغاثة على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تمثل أحد أهم الجهات الخيرية الداعمة لكثير من البرامج والمشاريع الإنسانية والخيرية.


20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
11:25 PM

6 محافظات يمنية تستقبل السلال الغذائية من "سلطان الخيرية"

المبادرة ساهمت بتخفيف معاناة الأشقاء في ظروفهم الإنسانية الصعبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل مدير عام مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية صالح الخليفي، يوم أمس بمقر المؤسسة، وفد مركز الملك سلمان للإغاثة برئاسة الدكتور سامر الجطيلي مستشار المشرف العام، ومدير إدارة الموارد والاستثمار بالمركز.

وقدم الوفد الشكر للمؤسسة على جهودها ودعمها ومساهمتها في مشروع السلال الغذائية في اليمن، كما استعرض الوفد تقريراً حول المشروع الذي نفذه المركز بدعم مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية ضمن برنامج الإغاثة في اليمن من خلال تقديم مشروع السلال الغذائية الرمضانية في اليمن للنازحين والمتضررين من الفئات المستضعفة من أرامل وأطفال وأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد الوفد أن مبادرة ودعم المؤسسة ساهمت في تخفيف معاناة الأشقاء في اليمن والوقوف بجانبهم في تلك الظروف الإنسانية الصعبة، مما كان له بالغ الأثر في نفوس الأشقاء الذين أشادوا بهذه المبادرة غير المستغربة من المؤسسة.

وبين المركز في تقرير أصدره عن المشروع أنّه قام بتوزيع أكثر من 6500 سلة استفاد منها نحو 40 ألف نسمة، في عدة محافظات شملت، عدن، حضرموت، مأرب، تعز، شبوة، المهرة، تم اختيارها بناء على الاحتياج وبالتنسيق مع السلطات المحلية بالمحافظات وفروع مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن، واحتوت السلة على أصناف رئيسة من الأغذية المتنوعة.


وأكد الوفد حرص مركز الملك سلمان للإغاثة على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تمثل أحد أهم الجهات الخيرية الداعمة لكثير من البرامج والمشاريع الإنسانية والخيرية.


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