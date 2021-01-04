النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
أكد أن القمة الخليجية ستُترجَم من خلالها تطلعات خادم الحرمين وقادة دول المجلس في لَمّ الشمل والتضامن

ولي العهد: سياسة السعودية قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية

الاتحاد يتجاوز الشباب ويبلغ نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال

ينتظر الفائز من الرجاء والإسماعيلي

تأهل فريق الاتحاد السعودي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد فوزه 2-1 على مواطنه الشباب، في إياب الدور نصف النهائي على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، عقب التعادل 2-2 ذهاباً خارج ملعبه في الرياض.

ولم ينتظر فريق الشباب كثيراً حتى سجل هدف التقدم بطريقة مميزة بواسطة اللاعب فابيو مارتينيز، بعد مرور 59 ثانية فقط من انطلاقة المباراة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 1-0.

وفي الدقيقة 74، أدرك الاتحاد صاحب الضيافة التعادل، بواسطة هدافه البرازيلي روماريو دا سيلفا، مستغلاً تمريرة زميله فهد المولد، قبل أن يسجل بريجوفيتش هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليؤكد تأهل فريقه.

ورفع رومارينيو رصيده لـ7 أهداف في صدارة جدول ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم.

وينتظر الاتحاد في المباراة النهائية، الفريق الفائز من لقاء الرجاء المغربي مع الإسماعيلي المصري، الذي يجمع بينهما يوم الاثنين المقبل في الدار البيضاء، في إياب نصف النهائي بعد أن حسم الأخير مباراة الذهاب لصالحه بهدف دون رد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الاتحاد يتجاوز الشباب ويبلغ نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال
سبق

تأهل فريق الاتحاد السعودي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد فوزه 2-1 على مواطنه الشباب، في إياب الدور نصف النهائي على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، عقب التعادل 2-2 ذهاباً خارج ملعبه في الرياض.

ولم ينتظر فريق الشباب كثيراً حتى سجل هدف التقدم بطريقة مميزة بواسطة اللاعب فابيو مارتينيز، بعد مرور 59 ثانية فقط من انطلاقة المباراة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 1-0.

وفي الدقيقة 74، أدرك الاتحاد صاحب الضيافة التعادل، بواسطة هدافه البرازيلي روماريو دا سيلفا، مستغلاً تمريرة زميله فهد المولد، قبل أن يسجل بريجوفيتش هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليؤكد تأهل فريقه.

ورفع رومارينيو رصيده لـ7 أهداف في صدارة جدول ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم.

وينتظر الاتحاد في المباراة النهائية، الفريق الفائز من لقاء الرجاء المغربي مع الإسماعيلي المصري، الذي يجمع بينهما يوم الاثنين المقبل في الدار البيضاء، في إياب نصف النهائي بعد أن حسم الأخير مباراة الذهاب لصالحه بهدف دون رد.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
10:56 PM

الاتحاد يتجاوز الشباب ويبلغ نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال

ينتظر الفائز من الرجاء والإسماعيلي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,587

تأهل فريق الاتحاد السعودي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد فوزه 2-1 على مواطنه الشباب، في إياب الدور نصف النهائي على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، عقب التعادل 2-2 ذهاباً خارج ملعبه في الرياض.

ولم ينتظر فريق الشباب كثيراً حتى سجل هدف التقدم بطريقة مميزة بواسطة اللاعب فابيو مارتينيز، بعد مرور 59 ثانية فقط من انطلاقة المباراة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 1-0.

وفي الدقيقة 74، أدرك الاتحاد صاحب الضيافة التعادل، بواسطة هدافه البرازيلي روماريو دا سيلفا، مستغلاً تمريرة زميله فهد المولد، قبل أن يسجل بريجوفيتش هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليؤكد تأهل فريقه.

ورفع رومارينيو رصيده لـ7 أهداف في صدارة جدول ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم.

وينتظر الاتحاد في المباراة النهائية، الفريق الفائز من لقاء الرجاء المغربي مع الإسماعيلي المصري، الذي يجمع بينهما يوم الاثنين المقبل في الدار البيضاء، في إياب نصف النهائي بعد أن حسم الأخير مباراة الذهاب لصالحه بهدف دون رد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,110
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,866
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,428
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,592

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة