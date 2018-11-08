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تنبيهات متقدمة للأرصاد تبشر بالخير.. هنا تفاصيل حالة مطرية تعم المملكة

بدأ بعضها فجر اليوم وتتواصل حتى المساء وتصحب بالبرد ورياح نشطة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات متقدمة لحالة مطرية تشمل معظم مناطق المملكة؛ حيث نبّهت مناطق: (عسير، وجازان، والباحة، والشرقية، والقصيم، والرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والحدود الشمالية).

ففي المنطقة الشرقية، أصدرت تنبيهاً متقدماً لحالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، بدأت الساعة الخامسة فجراً، وتتواصل حتى الساعة السادسة مساء.

ونبهت منطقة الباحة من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة الحادية عشرة ظهراً، وتتواصل حتى العاشرة مساء.

وأصدرت تنبيهاً متقدماً لمنطقتيْ عسير وجازان من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى الحادية عشرة ليلاً.

وأصدرت تنبيهاً متقدماً لمنطقة القصيم من حالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، بدأت الساعة الثانية ليلاً وتتواصل حتى الساعة الحادية عشرة مساء اليوم.

وأشارت الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض، إلى استمرار حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً.

ونبّهت منطقة الحدود الشمالية من حالة استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، بدأت الساعة الثالثة فجر اليوم، وتتواصل حتى يوم غد الجمعة.

ونبهت أيضاً منطقة المدينة المنورة من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساء.

ونبهت منطقة مكة المكرمة من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، تبدأ الساعة الحاية عشرة ظهراً، وتتواصل حتى الحادية عشرة مساء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيهات متقدمة للأرصاد تبشر بالخير.. هنا تفاصيل حالة مطرية تعم المملكة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات متقدمة لحالة مطرية تشمل معظم مناطق المملكة؛ حيث نبّهت مناطق: (عسير، وجازان، والباحة، والشرقية، والقصيم، والرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والحدود الشمالية).

ففي المنطقة الشرقية، أصدرت تنبيهاً متقدماً لحالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، بدأت الساعة الخامسة فجراً، وتتواصل حتى الساعة السادسة مساء.

ونبهت منطقة الباحة من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة الحادية عشرة ظهراً، وتتواصل حتى العاشرة مساء.

وأصدرت تنبيهاً متقدماً لمنطقتيْ عسير وجازان من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى الحادية عشرة ليلاً.

وأصدرت تنبيهاً متقدماً لمنطقة القصيم من حالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، بدأت الساعة الثانية ليلاً وتتواصل حتى الساعة الحادية عشرة مساء اليوم.

وأشارت الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض، إلى استمرار حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً.

ونبّهت منطقة الحدود الشمالية من حالة استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، بدأت الساعة الثالثة فجر اليوم، وتتواصل حتى يوم غد الجمعة.

ونبهت أيضاً منطقة المدينة المنورة من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساء.

ونبهت منطقة مكة المكرمة من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، تبدأ الساعة الحاية عشرة ظهراً، وتتواصل حتى الحادية عشرة مساء.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
09:00 AM

تنبيهات متقدمة للأرصاد تبشر بالخير.. هنا تفاصيل حالة مطرية تعم المملكة

بدأ بعضها فجر اليوم وتتواصل حتى المساء وتصحب بالبرد ورياح نشطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات متقدمة لحالة مطرية تشمل معظم مناطق المملكة؛ حيث نبّهت مناطق: (عسير، وجازان، والباحة، والشرقية، والقصيم، والرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والحدود الشمالية).

ففي المنطقة الشرقية، أصدرت تنبيهاً متقدماً لحالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، بدأت الساعة الخامسة فجراً، وتتواصل حتى الساعة السادسة مساء.

ونبهت منطقة الباحة من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة الحادية عشرة ظهراً، وتتواصل حتى العاشرة مساء.

وأصدرت تنبيهاً متقدماً لمنطقتيْ عسير وجازان من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى الحادية عشرة ليلاً.

وأصدرت تنبيهاً متقدماً لمنطقة القصيم من حالة استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، بدأت الساعة الثانية ليلاً وتتواصل حتى الساعة الحادية عشرة مساء اليوم.

وأشارت الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض، إلى استمرار حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً.

ونبّهت منطقة الحدود الشمالية من حالة استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، بدأت الساعة الثالثة فجر اليوم، وتتواصل حتى يوم غد الجمعة.

ونبهت أيضاً منطقة المدينة المنورة من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساء.

ونبهت منطقة مكة المكرمة من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، تبدأ الساعة الحاية عشرة ظهراً، وتتواصل حتى الحادية عشرة مساء.

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