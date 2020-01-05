بالفيديو .. العاصمة عاشت ليلة ماطرة بامتياز والهطولات تتواصل حتى هذا الموعد

الأمطار ترافقت بالبرق والرعد وبزخات من البَرَد الذي كان متراكماً في أحياء عدة

ليلة ماطرة قضتها العاصمة الرياض؛ حيث بدأت التقلبات الجوية تدريجياً بالتأثير في المدينة، ووصلت إلى ذروتها مع انتصاف الليل.

وهطلت على العاصمة الرياض أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة الشدة أحياناً، ترافقت بالبرق والرعد وبزخاتٍ من البَرَد الذي كان متراكماً في أحياء عدة متفرقة.

ومن المتوقع أن تستمر الأمطار المتفرقة خلال الساعات المقبلة، خاصة بعد أن أصدرت "الأرصاد" تنبيهاً وإنذاراً جديداً لمنطقة الرياض من حالة أمطار رعديّة مع رياح سطحية وتدنٍ في الرؤية حتى الثانية ظهراً يشمل: العاصمة والأفلاج والحريق والخرج والدوادمي والدرعية والدلم والرين والزلفي والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح.

ونشر حساب موقع طقس العرب على "تويتر" بعض المقاطع التي وثّقت الليلة الماطرة بالعاصمة.