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الكويت تسجل 533 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجّلت الكويت 533 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 160367 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 952 حالة.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت تسجل 533 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجّلت الكويت 533 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 160367 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 952 حالة.

23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
12:09 AM

الكويت تسجل 533 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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سجّلت الكويت 533 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 160367 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 952 حالة.

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